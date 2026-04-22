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    首頁 > 生活

    桃市中壢國小地下停車場落成 可望紓解中壢車站、商圈停車需求

    2026/04/22 14:39 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市長張善政（中）出席「中壢國小地下停車場落成暨啟用典禮」。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（中）出席「中壢國小地下停車場落成暨啟用典禮」。（記者周敏鴻攝）

    桃園市中壢國小地下停車場第2期工程今天舉辦落成暨啟用典禮，使整座停車場共310個汽車格、280個機車格投入營運，可望緩解中壢車站、商圈的停車需求；考量校園環境特性，停車場提供家長接送前30分鐘免費機制，引導原本在路側併排的接送車輛進入地下室，讓家長接送孩子更安全。

    桃園市長張善政下午出席「中壢國小地下停車場落成暨啟用典禮」時表示，考量學生受教權，中壢國小地下停車場工程採取「分期施工」模式推動，第1期工程於2023年9月間完工啟用，第2期工程則去年底完工，整體工程加上新建中壢國小活動中心等校舍，共斥資12.9億元。

    中壢國小地下停車場第2期啟用後，結合第1期共有310個汽車格、280個機車格投入營運，停車費率為汽車每半小時25元、當日最高350元，機車當日計次30元。

    市府交通局長張新福說，停車場除完善停車動線、友善標示，還導入智慧3D車牌辨識、車位在席顯示、智慧電子收費系統、雲端月租系統、感應式語音引導系統、電動車充電設備等，臨時停車民眾可透過多元支付APP整合，或以信用卡自動扣款離場，非常便利。

    中壢國小地下停車場全區落成。（記者周敏鴻攝）

    中壢國小地下停車場全區落成。（記者周敏鴻攝）

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