高雄某餐飲店餐盒驚見刀片，衛生局稽查確認元兇是絞肉機。（高市衛生局提供）

高市衛生局今（22）日接獲民眾反映，指在新興區某餐飲店販售餐盒外帶食用時，發現盒內竟有1小段刀片，衛生局立刻派人至該店家稽查，業者坦言接獲消費者反映刀片一事，查出是絞肉機刀片斷裂，已向消費者致歉並退款。

衛生局現場檢視作業區內無絞肉機，另檢視滷肉成品雖未發現異物，因該原料絞肉是與問題刀片同批加工，現場即令業者銷毀，將依《食品安全衛生管理法》第15條暨第44條規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

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業者向衛生局確認投訴照片所示斷裂刀片確為該店所有，而該問題絞肉機也已送廠維修。

此外，衛生局同步依「食品良好衛生規範準則」查察，業者已完成食品業者登錄及投保產品責任險，針對未定期維護檢視食品器具、冷藏庫無溫度記錄、地板不潔、垃圾桶未加蓋及食材未離地等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

衛生局責令業者應依食安相關法規加強從業人員教育訓練及食材衛生管理，以維護食的安全。

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