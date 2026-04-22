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    首頁 > 生活

    新小強剋星？她忘收碗驚見「蟑螂湯」 專家推薦加1物更有效

    2026/04/22 15:05 即時新聞／綜合報導
    蟑螂示意圖。（資料照）

    蟑螂示意圖。（資料照）

    隨著氣溫升高與環境潮濕，蟑螂進入繁殖高峰期。一名網友因忘記將愛犬喝剩的優酪乳收走，隔天竟發現碗裡泡著十幾隻小蟑螂，讓她不禁直呼是「抓小蟑螂妙招」，瞬間引發社群熱議。

    一名網友昨（21）日在Threads發文表示，昨晚忘記將小狗沒喝完的優酪乳收起來，早上起來竟得到一碗蟑螂泡優酪乳， 同時曬出「成果照」。這篇貼文迅速引發熱議，目前已累積2萬讚與84萬次瀏覽。

    有網友忍不住調侃，「我覺得一開始你有記得清掉就不會有蟑螂」、「這樣其實只會越抓越多，因為蟑螂是被氣味吸引來的，等於你家容易會有吸引外面蟑螂進來的機會」、「大隻的要謝謝你餵牠們補充營養生更多」、「家裡蟑螂也太多了！找除蟲公司啦，還有興致優酪乳」。

    對此，「袋鼠藥師」留言建議，優酪乳確實對蟑螂有強烈吸引力，但若要達到滅殺效果，建議將優酪乳與硼酸（或硼砂）混合。當蟑螂攝取此混合物後，硼酸會破壞其消化系統與新陳代謝，並影響體內滲透壓，最終導致脫水死亡。藥師也透露，除了優酪乳，啤酒或泡麵湯同樣能當誘餌，其中又以啤酒的效果最為顯著。

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