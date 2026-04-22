亞洲同志運動會高雄登場 駁二彩虹塗裝上色應援

駁二藝術特區為了應援亞洲同志運動會，特地在入口地景重新塗裝彩虹地景。（記者黃佳琳攝）

2026高雄亞洲同志運動會將於4月30日至5月4日在高雄舉辦，駁二藝術特區為了應援，特地在入口地景重新塗裝彩虹地景，吸引許多民眾前來拍照朝聖。

已舉辦二十五屆的亞洲同志運動主要在亞洲多個城市輪流舉辦，今年首度選在高雄，讓世界看到台灣在性別平權上的努力與成果，讓高雄成為亞洲多元共融的指標城市。

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主辦單位表示，今年運動賽事有籃球、排球、沙灘排球、羽球、桌球、網球、游泳、徑賽等、共十四項，只要不反同志、不分年齡層都能報名。此外，還有光影與音樂交織，變裝皇后、DJ、舞者、猛男舞群輪番登場，舞台與觀眾融為一體，從海音館到海風廣場，讓夜色化作舞池，黎明前的倒數到最後的光之交棒。

2020年10月初市政報告與質詢時，市長陳其邁允諾了議員們的建議，在有著高雄海港景觀、貨櫃藝術裝置、輕軌行經的駁二藝術特區大勇路底規畫設置彩虹地景，自2020年至今，成為旅客到訪駁二重要的打卡拍照地點，也傳遞高雄城市支持多元平權。

駁二指出，高雄一直是個多元自由、思想不設限的地方，而彩虹是平權的象徵，為迎接即將到來的亞洲同志運動會，駁二也為彩虹地景重新塗裝上色，歡迎全世界的人一起來高雄玩。

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