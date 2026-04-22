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    首頁 > 生活

    林保署、台糖簽MOU 花蓮平地森林園區啟動棲地改善、溫室氣體減量

    2026/04/22 14:29 記者花孟璟／花蓮報導
    台糖花蓮區處長張兆民（左）、林保署花蓮分署長黃群策（右），今天世界地球日簽署MOU，將在花蓮大農大富平地森林園區打造50公頃碳匯專案示範區。（記者花孟璟攝）

    台糖花蓮區處長張兆民（左）、林保署花蓮分署長黃群策（右），今天世界地球日簽署MOU，將在花蓮大農大富平地森林園區打造50公頃碳匯專案示範區。（記者花孟璟攝）

    花蓮光復鄉大農大富平地森林園區，由林保署打造連結中央山脈、海岸山脈的生態廊道，林保署、台糖及農業部林業試驗所選在今天世界地球日簽署MOU，將進行棲地改善試驗及溫室氣體減量專案，也為將來碳權交易做準備。

    包括台糖公司花東區處長張兆民、林保署花蓮分署長黃群策今在大農大富平森園區遊客中心共同簽署「大農大富棲地改善暨溫室氣體自願減量」合作備忘錄MOU，規劃50公頃的碳匯專案示範區，申請環境部加強森林經營碳匯專案，轉化為減量額度，台糖希望未來吸引企業認購。

    台糖公司表示，台糖公司配合政府政策，在花蓮糖廠停產後，2002、2003年申請於大農大富農場進行平地獎勵造林，在20年屆期後因具有生態功能獲得保存，台糖公司除申請環境獎勵金，也需要專業團隊協助森林撫育及適當疏伐。

    黃群策說，三方決定在今天世界地球日宣布森林孔隙試驗計畫，50公頃示範區在調整林相後不僅創造碳匯，也讓更多目標物種可以進入利用，加強生態廊道的通透性及功能。

    觀察家生態顧問公司經理林佳宏說，中央山脈、海岸山脈兩側動物，過去因公路、鐵路及河防設施造成阻隔，在生態廊道建立後，已監測包括黃喉貂、食蟹獴等10種野生哺乳動物，其中生活在中央山脈區的台灣水鹿於2022年首次下山，去年還進入公路局新大富橋；園區也在去年首次記錄到穿山甲，台灣野豬前年也被發現穿越抵達台9線東側，鐵公路東西兩邊的物種組成及出現頻率，仍為西側多於東側。

    林業試驗所研究員陸聲山說，大農大富造林地因為單一樹種、芒草生長造成鬱閉環境，野生動物出現的頻率沒有自然森林來得豐富，因此在試驗地疏伐、每一塊約為20乘以40公尺，參考日本「宮脇式造林」經驗，先調查周邊鄰近自然林的樹種組成，再於試驗地種植蓋大喬木、中喬木及灌木的10種樹種，希望調整林相並加速森林演替，進而提升生物多樣性。

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