社工不是保證人！1600名社工赴政院抗議 衛福部明召開座談會

台北社會工作人員職業工會與37個團體共同發起「0422國家才是兒少生存權益保證人地位」抗議行動，今（22）日至行政院前陳情。（記者羅沛德攝）

日前剴剴案社工因過失致死遭判刑2年，且法院以當事社工「自願承擔保護義務等保證人地位」為由，引發社工界激烈反彈，今日集結逾1600人赴行政院抗議，並遞交逾萬人連署訴求。衛福部社工司表示，會邀集法律、社會工作及實務界代表，討論相關司法判斷與專業實務。

今日社工團體指控，國家給民眾太多錯誤認知，用社會安全網推卸責任，規避政策制定者與現場需求斷裂的失誤責任，並錯置社工任務角色，讓陪伴家庭走過生命歷程的挑戰以及依靠專業知識進行處遇的社工，為通報案件的調查與評估疲於奔命。

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社工團體強調，過去兒少事件發生後，責任常被歸於第一線社工，如今社工甚至要面對刑責風險，已經影響第一線服務量能，這次前往行政院表達訴求，希望政府正視「社工是助人者，不是刑法上的保證人」此一事實，並要求國家負起制度崩壞的責任，公開向社會大眾道歉。

衛福部社工司副司長楊雅嵐表示，衛福部感謝第一線社工夥伴提出實務觀察與建議，相關意見本部相當重視，針對兒少保護及收出養相關機制，衛福部已進行檢視與精進，包含地方政府於出養必要性之評估、收出養媒合機構之管理，以及托育與訪視機制等，並持續強化跨體系合作與資訊連結，以提升兒少安全。

針對社工關注的職業責任及相關法律適用議題，楊雅嵐說，因涉及司法判斷與專業實務，也將再邀集法律、社會工作及實務界代表進行跨部門的對話交流，並將於明日召開「公司部門協力穩定社工人力座談會」。

楊雅嵐說，衛福部會持續透過強化社會安全網、完善制度支持等措施，協助第一線社工伙伴。此外，也將持續與社工團體及學界保持溝通，針對人力、訓練、督導支持及職場環境等面向，蒐整各界意見，提供社工更穩定的支持環境，持續守護兒少及弱勢民眾的權益。

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