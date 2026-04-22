藏種於民！百年新埔車站 展示珍稀植物復育成果

藏種於民！林業署新竹分署攜手社區 於百年新埔車站綻放珍稀植物復育成果。（圖由新竹分署提供）

苗栗縣海線通霄鎮新埔社區經過林業保育署新竹分署調查，發現新埔地區5平方公里範圍竟孕育超過17種珍稀受威脅植物，物種密度高達全台平均的125倍，數據驚人。響應4月22日世界地球日及2026年全球主題「Our Power, Our Planet（地球力）」，新竹分署今天於苗栗縣百年木造建築「新埔車站」展示復育成果，並廣邀機關、社區、學校、NGO組織參與。

包括林業試驗所、新埔社區、新埔國小、台鐵公司與NGO組織參與盛會；新竹分署表示，台灣西部淺山地區面臨開發與野火威脅，新竹分署轄區內即有297種受脅植物。其中，苗栗通霄新埔地區因地理環境特殊，在僅5平方公里的範圍內，竟孕育包含台灣破傘菊、漏盧等17種以上珍稀物種，密度高達全臺平均的125倍，被譽為「熱點中的熱點」。

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由於該處珍稀植物具保育急迫性，新竹分署2020年起攜手林業試驗所啟動系統性復育計畫，建構以新埔為核心保育行動據點。

新竹分署今展示成果包括於新埔國小建置「珍稀植物迷你保種園」成為生態教材；帶領社區走入嶺頂、牛車路等里山場域，建立更深厚的土地連結；培育苗木推廣種植至新埔火車站及社區角落延伸至日常生活，更將極危物種「漏盧」引回原生地周邊嶺頂福德祠；結合藝術導入「藍曬創作」；培育居民成為在地種子教師等等。

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