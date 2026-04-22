母親節將至 桃市衛生局抽驗41件蛋糕全數合格

衛生局人員抽驗坊間的蛋糕製品，抽驗41件全數合格。（衛生局提供）

母親節將至，許多民眾會選購蛋糕跟母親慶祝，桃園市政府衛生局針對轄內人氣蛋糕坊、連鎖烘焙店、大型超市及餐飲業者進行蛋糕抽驗，總計抽驗41件蛋糕類烘焙產品，檢驗微生物衛生標準，結果全數符合規定，抽驗結公布於衛生局網站及桃食安心資訊平台「新聞稿」專區，提供民眾查詢參考。

衛生局提醒民眾，選購蛋糕等烘焙食品時，可依家中人口數及食用需求挑選適當尺寸，避免購買過量造成剩食，產品購入後應儘早食用，若未能一次食用完畢，務必妥善冷藏保存，以確保產品新鮮與食用安全，分切、分裝食品時應注意器具清潔，避免交叉污染。

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此外，不少民眾會選擇聚餐慶祝母親節，衛生局呼籲，餐飲業者務必落實自主管理，確實做好作業場所及從業人員衛生管理，食材應遵循「先到期先出」或「先進先出」原則，並妥善控管採購量及冷藏、冷凍溫度，避免因保存不當導致微生物孳生，影響食品衛生及消費者健康。民眾如遇消費糾紛或相關爭議，可撥打0800-285000或1950消費者服務專線申訴。

衛生局人員抽驗坊間的蛋糕製品，抽驗41件全數合格。（衛生局提供）

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