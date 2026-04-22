彰化長青卡搭小黃第2年仍難叫車 司機不願申裝刷卡機原因曝

彰化火車站前計程車排班載客，多數只做現金付費的生意，能行動支付的不多。（縣府提供）

彰化縣長青幸福卡補助搭計程車今年第2年，仍有許多司機不願意裝設刷卡機，司機抱怨沒補助裝機，還得被抽手續費、撥款又慢，實在不划算。對此，縣府社會處表示，基於營運成本的一環且刷卡機非單一只能用在長青卡，目前暫不考慮補助設備費用，這點與其他縣市做法一致。

長青卡去（2025）年1月1日開始能讓持卡長者搭計程車，每趟車資最高補助85元，一天最多4趟，一個月1000元額度若全用在搭計程車能坐11趟，卻有彰化市區長者反映叫車不易，在地車隊多數沒申裝刷卡機。

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彰化縣計程車商業同業公會理事長洪照勳，也是彰化雅客衛星車隊負責人，他說，多次陳情都無下文，以雅客車隊為例，100多輛「小黃」只有13輛「小黃」裝刷卡機，絕大多數寧願只做現金付費的生意。

也有司機指出，裝刷卡機要月租費，銀行和悠遊卡公司共抽走3.1%的手續費，錢還要等車隊請款，縣府審核完成，作業時間2週，司機靠每天現金收入生活，等太久還要被扣趴，興趣缺缺。

不過，也有司機分享做大生意的餅的好處，王姓司機說，他加入全國連鎖的車隊，車隊幫他申裝刷卡機，車隊雖抽成，多了行動支付的付費項目，載客率提高，收入比過去靠行單純收現金還好。

對此，社會處表示，消費型態改變，行動支付日益普及，計程車裝刷卡機未來會成為「標配」，長青卡結合悠遊卡一定要刷卡才行，且縣府簽約載明須自行備妥刷卡機，現階段沒有補助裝機費的規劃，目前各縣市也沒有這類補助。

社會處指出，長者持卡搭計程車去年共17萬多人次使用，今年使用率持續成長未變，今年新簽約計程車家數也比去年增加，車輛跟著增加，更容易叫到車，建議車行或車隊業者因應無現金支付時代的來臨，再次評估裝機後的經濟效益。

彰化長青卡去年開始補助搭計程車，縣府統計全年17萬人次使用，持續成長中。（記者張聰秋攝）

彰化長青卡結合悠遊卡功能，一定要過卡才能享補助。（記者張聰秋攝）

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