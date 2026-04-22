為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化長青卡搭小黃第2年仍難叫車 司機不願申裝刷卡機原因曝

    2026/04/22 14:17 記者張聰秋／彰化報導
    彰化火車站前計程車排班載客，多數只做現金付費的生意，能行動支付的不多。（縣府提供）

    彰化火車站前計程車排班載客，多數只做現金付費的生意，能行動支付的不多。（縣府提供）

    彰化縣長青幸福卡補助搭計程車今年第2年，仍有許多司機不願意裝設刷卡機，司機抱怨沒補助裝機，還得被抽手續費、撥款又慢，實在不划算。對此，縣府社會處表示，基於營運成本的一環且刷卡機非單一只能用在長青卡，目前暫不考慮補助設備費用，這點與其他縣市做法一致。

    長青卡去（2025）年1月1日開始能讓持卡長者搭計程車，每趟車資最高補助85元，一天最多4趟，一個月1000元額度若全用在搭計程車能坐11趟，卻有彰化市區長者反映叫車不易，在地車隊多數沒申裝刷卡機。

    彰化縣計程車商業同業公會理事長洪照勳，也是彰化雅客衛星車隊負責人，他說，多次陳情都無下文，以雅客車隊為例，100多輛「小黃」只有13輛「小黃」裝刷卡機，絕大多數寧願只做現金付費的生意。

    也有司機指出，裝刷卡機要月租費，銀行和悠遊卡公司共抽走3.1%的手續費，錢還要等車隊請款，縣府審核完成，作業時間2週，司機靠每天現金收入生活，等太久還要被扣趴，興趣缺缺。

    不過，也有司機分享做大生意的餅的好處，王姓司機說，他加入全國連鎖的車隊，車隊幫他申裝刷卡機，車隊雖抽成，多了行動支付的付費項目，載客率提高，收入比過去靠行單純收現金還好。

    對此，社會處表示，消費型態改變，行動支付日益普及，計程車裝刷卡機未來會成為「標配」，長青卡結合悠遊卡一定要刷卡才行，且縣府簽約載明須自行備妥刷卡機，現階段沒有補助裝機費的規劃，目前各縣市也沒有這類補助。

    社會處指出，長者持卡搭計程車去年共17萬多人次使用，今年使用率持續成長未變，今年新簽約計程車家數也比去年增加，車輛跟著增加，更容易叫到車，建議車行或車隊業者因應無現金支付時代的來臨，再次評估裝機後的經濟效益。

    彰化長青卡去年開始補助搭計程車，縣府統計全年17萬人次使用，持續成長中。（記者張聰秋攝）

    彰化長青卡去年開始補助搭計程車，縣府統計全年17萬人次使用，持續成長中。（記者張聰秋攝）

    彰化長青卡結合悠遊卡功能，一定要過卡才能享補助。（記者張聰秋攝）

    彰化長青卡結合悠遊卡功能，一定要過卡才能享補助。（記者張聰秋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播