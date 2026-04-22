竹市狗狗公園草長燈不亮 民批狗狗都跑不動

新竹市有網友發影片貼文稱竹市頭前溪狗狗公園草很長且燈不亮，批對寵物不夠友善。（擷取自網路社群新竹大小事影片）

新竹市有愛狗人士在網路社群發影片PO文指出，帶狗狗到頭前溪狗狗公園跑跳運動，結果小狗區不是草太長，就是燈光照明不足，就連監視器也是壞的。看到公園內長長的雜草，都覺得這樣的環境連狗都跑不動，不僅對狗不友善，夜間來溜狗也有安全隱憂，批市府不重視狗狗公園的維護工作。

市府養工處表示，對民眾及網友的反映與提供現場情形，包括狗狗公園內園區草過長及環境整潔問題，將安排人員進行除草及清潔作業，維持場地基本使用品質。後續也會加強巡檢與維護。另新竹市動保所表示，狗狗公園在休息區目前有設置足夠照明，由於狗狗運動區是低照度設計。有關監視器不亮情形已請廠商改善，後續也會滾動式檢討狗狗公園夜間照明需求。

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有網友帶狗狗去竹市頭前溪狗狗公園運動散步，結果發現不僅燈光暗且草很長，根本不敢放小狗下來跑跳，感覺像是在叢林間探險般，且因照明不足，對習慣夜間溜狗的飼主來說很不方便，加上監視器也壞掉，場地未維護，都突顯市府對待寵物不夠友善，那麼大的狗狗公園卻讓雜草叢生，讓飼主及狗狗都敗興而歸。

新竹市有網友發影片貼文稱竹市頭前溪狗狗公園除草很長且燈不亮，批對寵物不夠友善。（擷取自網路社群新竹大小事影片）

新竹市有網友發影片貼文稱竹市頭前溪狗狗公園除草很長且燈不亮，批對寵物不夠友善。（擷取自網路社群新竹大小事影片）

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