南投焚化爐爭議 環團質疑縣府用環保基金違法購地

環保團體22日開記者會，指南投縣環保局違法以環保基金購買名間焚化爐興建案用地。（監督施政聯盟提供）

南投名間鄉焚化爐興建案，反焚化爐自救會、環保團體與立法委員陳昭姿等人，今（22日）天在立法院召開記者會，指南投縣環保局以環保基金購地，違反特種基金專款專用，要求審計部查核環保局的違法事宜，並要求行政院針對自救會去年12月提出的訴願，儘速判定撤銷國產署撥地蓋焚化爐，結束行政疏失與違法疑慮爭議，別再讓南投焚化爐案繼續歹戲拖棚。

陳昭姿表示，行政院在核准國有地撥用前，應先確認土地用途、環評程序、基金支用是否合法，名間焚化爐案7.5公頃的國有地撥用是在程序未完備前就先行撥地，違反國產法第38條。經向國產署索取撥地程序相關公文及會議紀錄，竟然連一場會議都沒開過，等於是書面審查就通過南投縣政府申請有償撥用特定農業區的優良農地去蓋焚化爐，這是行政院撥地和部會橫向聯繫的大漏洞，要求行政院趕緊補破網，先撤銷撥用，把1億元還給縣府，把特農區土地收回來，並檢討改正撥地未詢問主管機關的缺失。

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監督施政聯盟執行長許心欣也指出，南縣政府使用環保基金的「廢棄物清除處理經費」購置名間國有地作為興建焚化爐之用，這與該基金辦法第7條列舉的用途不符，條列的用途並沒有「購置土地」作為一般廢棄物處理廠用途的明文授權，違背專款專用，請審計機關認定南投環保局不當支用環保基金，要求停止、更正會計處理，並追究行政責任。

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