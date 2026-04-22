屏縣學校環境教育有成 勇奪全國實作競賽縣市團體獎

屏東縣立勝利國小學生以「我肥來了！當咖啡渣遇到生廚餘」研究主題，利用有機廢棄物開發出具固碳效果的「蚓菜共生行動車」。（記者羅欣貞攝）

屏東縣參加教育部辦理「114學年度學校環境教育實作競賽」成績優異，共有6所國中小奪得大獎，以總積分第一的優異表現，一舉摘下最高榮譽「縣市團體獎」，充分展現屏東學子從觀察環境、發掘問題到動手解決的強大行動力。

屏東縣學子在本次競賽中，將在地環境議題與科學創意深度結合，內容涵蓋生廚餘處理、減塑資收、智慧灌溉，展現出深具生活應用價值的研發成果，落實創意轉化永續行動。

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勝利國小以「我肥來了！當咖啡渣遇到生廚餘」利用有機廢棄物開發出具固碳效果的「蚓菜共生行動車」，仁愛國小則以「『蠟』力全開蜂蠟再造，巢盡其用」賦予資源新生命，2所學校均獲國小組全國第2名；此外，玉光國小以「減塑行不行？落葉變育苗盆」研發全天然、可分解的「落葉蔬菜盆」替代易碎塑膠盆，成功翻轉落葉即垃圾的思維，奪得優選及資源循環特別獎。

麟洛國中觀察到冷氣排放水議題，利用太陽能與廢棄資材推動「塑造水水綠陽台計畫」，榮獲國中組全國第2名，為校園微氣候調節與永續水循環的開啟新思維；大同高中國中部以「南方碳治郎－校園廢棄物的資源轉生術」，榮獲國中組全國第3名，研發低成本「空氣清新機」，結合感測技術與廢材再造，有效改善學習環境，作為校園環境調適範例。滿州國中則展現數位科技應用實力，以「智灑未來－Microbit智慧灌溉系統」榮獲佳作，將科技轉化為環境永續的助力。

教育處表示，在評比各縣市整體表現的「縣市團體獎」中，評審依據國中小各組別獲獎名次、特別獎、優選及佳作等進行累計計分。屏東縣在全國各縣市中脫穎而出，以總積分第一名的傲人成績名列3大獲獎縣市之首，象徵屏東縣在推廣「淨零綠校園」政策上的顯著成效。未來將持續深耕基層環境教育，支持師生將創意轉化為實際的永續行動。

屏東縣立大同高中國中部學生參加教育部「114學年度學校環境教育實作競賽」，獲國中組第3名。（圖由屏東縣政府提供）

教育部「114學年度學校環境教育實作競賽」，屏東縣學校表現亮眼，勇奪全國「縣市團體獎」。（圖由屏東縣政府提供）

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