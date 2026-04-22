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    首頁 > 生活

    汛期來臨 張善政要求各單位提前部署、跨局整合 全面強化防洪體系

    2026/04/22 14:24 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市長張善政主持市政會議，對於汛期來臨，要求各單位做好防洪準備。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政主持市政會議，對於汛期來臨，要求各單位做好防洪準備。（記者謝武雄攝）

    面對屆臨的汛期挑戰，桃園市長張善政今日於市政會議表示，市府將以「提前部署、跨局處整合、強化應變」為核心主軸，從工程建設、物資整備到基層通報全面到位，透過系統性防洪機制，將淹水風險降至最低，確保市民生命財產安全。

    張善政說，防洪工作需要長期累積並仰賴跨單位合作，日前視察提前3個月完工的八德區「德和路一段雨水下水道工程」通水，可支應介壽路周邊近150公頃排水需求，受益人口逾萬人，正是跨局處協力的具體成果。

    張也提到，市府去年8月成立「水患防治專案小組」，由秘書長溫代欣統籌督導，將分散於各局處的防洪業務系統化，涵蓋長期工程規劃與短期應變措施，已盤點全市50處列管淹水熱點，要求各單位加速改善，對於短期內無法完工的案件則提出應急作為，如布設抽水機等措施，確保汛期前具備基本防護能力。

    張要求市府水務局應備妥移動式抽水機及沙包，並完成防汛演練，必要時由各區公所即時調度，提升緊急應變效率；另，環保局已盤點逾540處歷史淹水地點，強化清溝與巡查回報機制；養護工程處也針對地下道建置機械排水設備智慧檢測系統，確保設備穩定運作，讓防洪工作從工程建設延伸至日常維護。

    此外，防災網絡延伸至基層，透過區公所結合里鄰長，運用QR code通報系統，即時掌握側溝堵塞與環境狀況，避免小規模問題擴大為淹水災情。

    張善政表示，桃園市是「千塘之鄉」，要求水務局建立與農連水利署桃園、石門管理處的水門管理確認機制，防範汛期灌溉水倒灌風險，強化整體防洪安全。

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