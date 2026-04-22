水試所推分段養殖 提高文蛤存活率1成、1年可2收

水試所推文蛤分段養殖技術，大幅提高文蛤存活率。（水試所提供）

為提升文蛤養殖存活率，農業部水試所推動文蛤「分段養殖」新模式，透過調整放養規格與縮短養殖時程，有效降低環境風險，經示範戶實證結果顯示，文蛤存活率可提升10%以上，還可從1年1收提高為1年2收，平均淨收益達123萬元。

隨文蛤養殖死亡比例近年呈現上升趨勢，水試所分析現場資料發現，這和養殖池水質與底質惡化密切相關，並在高溫與降雨頻繁更明顯，水試所表示，過去文蛤養殖通常會選擇三分苗（每台斤約1200至1500粒）到每台斤500粒間不同規格種苗放養，並養成至上市體型，水試所推動「分段養殖」，該模式是增加一階段，由每台斤500粒苗養至每台斤200到300粒苗後，再投入放養上市體型文蛤池；放養較大規格文蛤苗可縮短上市體型文蛤養殖時間，減低養殖後期底部有機物因氣候變異對文蛤造成死亡，增加養殖存活率及收穫量。

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水試所進一步指出，「分段養殖」技術，就是在養殖池環境惡化前，使文蛤成長至上市規格完成採收，將該模式去年透過在雲林的4家養殖戶試驗，歷經颱風、豪雨等考驗，文蛤存活率仍超過60%，較一般養殖模式約50%提升約1成，每公頃為漁民增加約15萬元收益。

水試所表示，示範戶扣除生產成本後，平均淨收益達123萬元，顯示分段養殖模式在經濟效益上成效顯著，也因養殖期程縮短至6個月，養殖戶可由傳統1年1收調整為「1年2收」，將持續推廣該技術。

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