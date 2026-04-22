竹市關埔慈雲空橋樓梯上寬下窄 民怨醜爆了

新竹市府正進行關埔地區慈雲空橋的工程，其中連接周邊社區的樓梯呈上寬下窄的樣貌，有網友批醜爆了，且恐影響行人下樓梯的安全。（圖擷取自網路Threads貼文）

新竹市府正進行關埔地區慈雲空橋2-5號慈雲路跨埔頂三路的空橋工程，其中連接到周邊社區的樓梯出現上寬下窄的樣貌，讓周邊關埔居民都批實在醜爆了。並酸市長高虹安只會用電腦示意圖騙市民，實際的空橋及樓梯實在很醜，且上寬下窄的設計像溜滑梯般，質疑市府的設計審美觀，更擔憂行人行走安全性。

市府工務處表示，施工中的慈雲空橋連通社區間綠廊有設置樓梯，採寬度漸變的手法，是為了在「大運量需求」與「街道視覺穿透性」間取得平衡，在法規要求1.05公尺~1.2公尺的前提下，空橋樓梯出入口處主體設計為可供4人併肩通行的1.6公尺寬，再向上逐漸展開至3.2公尺；透過縮減樓梯下方的體量，可避免對地面開放空間造成視覺壓迫，最後可銜接階梯平台。對市民感受樓梯上寬下窄對人行安全的影響，已與設計單位溝通檢討；目前階梯沒連接到地面，是因尚在施工中，後續會銜接地面的平台再到綠園道。

請繼續往下閱讀...

包括市議員張祖琰及關心關埔慈雲空橋工程的市民近期對慈雲空橋逐漸成形的空橋「風景」都發文表達看法，上週高虹安才發文稱慈雲路多了不一樣的「風景」，但市民卻對這座遲未完工的空橋認為影響視覺天際線及有壓迫感，且連接到周邊社區的樓梯很突兀，上寬下窄的樓梯，讓市民一頭霧水，直呼這樣的樓梯醜爆了，未來行人若要下階梯還得排隊下樓梯嗎？過去從未看過這種人行陸橋階梯設計，質疑市府獨創的設計工法很無腦。

新竹市府正進行關埔地區慈雲空橋的工程，其中連接周邊社區的樓梯呈上寬下窄的樣貌，有網友批醜爆了，且恐影響行人下樓梯的安全。（圖擷取自網路Threads貼文）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法