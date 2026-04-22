白沙屯媽祖進香，香燈腳爆遊覽車司機「收錢未報名」。圖為今年媽祖婆出發當天盛況。（資料照）

被稱為「粉紅超跑」的白沙屯媽祖徒步進香甫於20日下午回宮，卻傳出信徒遭信任的遊覽車司機「假報名、真詐財」事件。1名香燈腳爆料，過去曾搭乘廟方特約遊覽車，因信任該名司機的熱心服務，今年便與30多位同行香燈腳透過該司機進行報名，結果該司機卻收錢未依約辦事。

受害者表示，出發當天司機就不斷推託，直到深夜才發定位讓大家領取裝備。天亮後眾人察覺衣服材質有異，逼問下司機才坦承根本沒報名，連衣服、臂章都是私下找人仿造的。

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受害者憤怒直言，香燈腳最在意的就是名字能寫入「疏文」祈福，司機卻利用信徒對媽祖的虔誠詐騙，甚至在事發後將所有人踢出群組、承諾退回的報名費也石沉大海。

受害者強調，若該名司機摸著良心、覺得白沙屯媽祖有靈，願意將錢捐給童綜合醫院，會原諒他、給他一次機會。

其他長期服務司機說，進香期間詐騙手法層出不窮，為確保權益，香燈腳可透過廟方正式管道或親自前往宮廟報名，並核對官方公告的車號資訊。

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