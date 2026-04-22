蓬萊米命名百年 農業部邀蓬萊米之母末永仁後人來台插秧

蓬萊米命名百年，農業部今回到蓬萊米的起點陽明山竹子湖插秧。（記者楊媛婷攝）

百年以前台灣人都吃秈米（在來米），日治時期因應日人喜愛梗米，在日本農業專家末永仁、磯永吉努力下，讓梗米在台灣落地，並在1926年命名為蓬萊米，農業部今（22日）邀末永仁外曾孫久島紘樹回蓬萊米誕生起點的陽明山竹子湖聯手插秧，紀念蓬萊米命名100年。

現在國人熟悉的蓬萊米屬於梗米，農業部次長胡忠一表示，過去台灣人主要都吃較長的秈米，日治時期日本政府因應日本當時缺米，想在台灣種植梗米，從日本九州引進中村種後，主要生長在溫帶的梗米難以適應台灣熱帶氣候，之後日本農業專家平澤龜一郎成功種植在海拔600公尺的陽明山竹子湖，並開始推廣，也於1926年命名為蓬萊米，但仍難克服稻熱病。

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胡忠一表示，直到末永仁1929年培植出可抗病的「台中65號」，才開始更大面積栽種，現在台灣的稻米品種也多自台中65號進一步育種，也進而讓當時的日本政府大舉投入烏山頭水庫等農田水利建設。

農業部今舉行蓬萊米百年紀念插秧典禮，除各農改場場長與台灣農業專家等外，農業部還邀請末永仁後人久島紘樹一同插秧，久島紘樹表示，從小就常聽外祖母提及外曾祖父在台灣認真培育稻米的故事，深感驕傲，雖然之前已來台灣多次，但可回到蓬萊米的原點插秧，讓自己和台灣這塊土地有更多親密的連結。

因台灣的蓬萊米口感接近日本當地米，去年台灣米輸日也展現亮眼成績，胡忠一表示，去年台灣米輸出日本總量達1萬2500公噸，更打入日本自衛隊、養老院等通路外，也進入零售市場，比過去平均外銷量約3500噸大幅成長，今年第一季外銷日本的台灣米總量已有4500噸。

日本貿易商、台灣住友商事公司董事長兼總經理長阿治良表示，台灣米口感佳，日本當地民眾選購進口米時，因為口感、價格實惠等，會更喜愛台灣米。

久島紘樹為有「蓬萊米之母」稱呼的日本農業專家末永仁的外曾孫，回到台灣插下秧苗，讓他認為和外曾祖父與台灣這塊土地更親近。（記者楊媛婷攝）

農業部也邀學童一起回到蓬萊米起點竹子湖插秧。（記者楊媛婷攝）

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