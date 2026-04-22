台南課後輔導鐘點費爭議升溫 教師擬拒上課輔

南市教育產業工會今日在多位議員陪同下為第一線教師發聲，訴求課後鐘點費調升至540元。（記者洪瑞琴攝）

台南國中課後輔導鐘點費爭議升溫，教師團體不排除以「拒上課輔」表達訴求。南市教育產業工會今（22）日在多位議員陪同下召開記者會指出，逾9成教師表態，若鐘點費未調升至540元，將不配合課後輔導授課，並警告暑假恐出現「無師課輔」情況。

教育局回應表示，國中課後輔導費用主要由家長負擔，市府在教育部調升正式課程鐘點費20%後，已先行將課後輔導鐘點費調升約11%，目前區間為455元至500元，未來是否再調整，須同時兼顧教師權益與家長經濟負擔，將蒐集各縣市作法並召開會議審慎研議。

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教育局說明，課後輔導課程須經學校調查家長與學生需求後開設，收費主要用於支付教師鐘點費，今年1月教育部將正式課程鐘點費由378元調高至455元後，南市已於2月公告自114學年度第二學期起調整課輔鐘點費，最高達500元。

教育局重申，後續將整合教師、家長及學校意見，在兼顧各方需求下尋求共識，研議合理調整方案。

不過，工會質疑，與全台多數縣市相比，台南居全國末段班，更是6都之末，目前包括新北、桃園、高雄等14縣市，已將課輔鐘點費提升至540元，台北市甚至規劃達600元，南市卻仍設500元上限，影響教師參與意願。

根據工會針對794名教師調查，66.8%教師表示現行鐘點費已降低授課意願；若未調整，115學年度將有87.4%教師不願再參與課輔。工會理事長陳葦芸強調，教師訴求並非特權，而是合理勞動報酬，要求市府自今年7月暑假起將鐘點費調升至540元，並尊重教師授課意願，長期則應朝加班費水準（約605元）規劃。

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