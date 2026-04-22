兒童熱傷害人數倍增  綠委偕民團籲政府完成高溫調適指引

民進黨立委張雅琳（右二）與民間團體召開「台灣的高溫治理政策，兒少不能被丟包」記者會。（記者田裕華攝）

近年高溫日數增加、極端高溫事件愈加頻繁，兒童及少年在校園、操場、公園及通學路上的曝曬與熱傷害風險日益嚴重。民進黨立委張雅琳今（22）日偕同國中生林昱辰及台灣還我特色公園行動聯盟等數個民團召開記者會呼籲，當高溫已經成為日常，政府就不能再用慢半拍的方式面對孩子的安全，必須儘速把兒少真正納入高溫治理體系。

張雅琳表示，她去年就已經透過公聽會、記者會及質詢，多次要求主管機關正視兒少熱傷害問題，環境部後續雖已正式回覆，表示將系統性評估高溫風險，並預計於115年上半年跨部會研議兒少高溫調適因應作為指引，但到目前為止，相關政策仍停留在研議階段。

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張雅琳強調，高溫不會因為政府還在研議就暫停發生，孩子面對的曝曬與熱傷害風險，都是現在進行式。政府鼓勵孩子多運動，另一方面，面對動輒35度以上的戶外高溫環境，卻缺乏具體的高溫調適措施與行動標準，她會持續在立法院透過質詢與預算監督相關部會，要求環境部真正負起統籌責任，儘速完成兒少高溫調適指引，別再讓孩子承受熱傷害的風險。

台灣還我特色公園行動聯盟政策倡議組長林珦如認為，政府應盡快建立兒少友善的高溫預警機制，並在校園、遊戲場及各類公共空間規劃中，納入遮蔭、植栽、通風、水體降溫及地表材質等整體設計，真正把兒少需求納入高溫調適。

綠色和平氣候與能源專案主任忻儀建議，環境部應兌現將兒少納入新一期調適計畫的承諾，實質編列專款預算，並納入兒少權益代表進入決策體制，過去四千億氣候預算中缺乏對兒少的關注，別讓新一期的計畫在一次漏掉我們的下一代。

台南市兒童及少年代表協會理事長楊昀臻提及，目前政策中仍缺乏對「兒少氣候權」的具體保障，也沒有制度化管道聆聽兒少的真實聲音。因此，她呼籲政府啟動兒少氣候脆弱性調查，建立制度化的兒少對話機制，並強化極端氣候下的教育策略，提升兒少、教師及家長對熱傷害的防護與調適能力。

國中自學生林昱辰表示，面對越來越頻繁的高溫，政府應優先從兒少最常接觸的空間開始改善，包括在公園及其他高溫公共空間增加樹木或大型遮蔭設施；在校園中，也應避免於高溫時段進行朝會，並鼓勵學生戴帽子或太陽眼鏡遮陽，健康中心也可提供防曬用品借用，協助學生在日常生活中學會保護自己。

林昱辰指出，城市降溫應落實在生活環境中，例如在大型廣場增設遮陽座椅、搭配水霧設施、在屋頂增加植栽並推廣綠建築。他提及，有便利商店主動張貼「天氣高溫若不舒服可入內休息，不強迫消費」的告示，這樣的做法就很值得肯定。

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