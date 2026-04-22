台積電進駐高雄白埔產業園區? 經發局長:第3季會有好消息對外公告

白埔產業園區進駐完工後模擬圖。（經發局提供）

經濟部於今年3月核准白埔產業園區設置計畫，外傳台積電可能進駐；高雄市經發局長賴泰翔今（22）日在議會答詢指出，園區公共設施開發預計今年中動工，招商將以半導體後段製程與AI產業為主，預計今年第3季會有好消息對外公告。

台積電楠梓園區第一座2奈米晶圓廠（P1）目前試產結果穩定，P2廠正進行製程參數調校與工程試投片，規畫今年第4季進入量產爬坡，P3廠主體結構外觀已成形，正進行機電與廠務收尾作業，今年3月啟動設備進機；P4、P5廠已完成環評與都計審議程序，並於去年8月動工，P6廠的用地變更已獲行政院核定。

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市議員方信淵今天於議會質詢指出，白埔園區是北高雄半導體S廊帶的重要一環，外傳台積電將進駐設置1奈米廠或1.4奈米廠。他也說，園區聯外主要仍仰賴省道系統，與橋科缺乏有效串聯，恐導致交通壅塞，他要求加速60米聯外道路規劃，並建議延伸至台17線，提升整體運輸量能。

高雄市經發局長廖泰翔回應說，台積電目前在高雄先進製程規劃，主要集中於楠梓產業園區，P1至P6廠區皆屬2奈米製程發展；白埔園區則仍在招商階段，預計今年第3季會有好消息對外公告。

廖泰翔指出，白埔園區的開發商已確定，將負責公共設施開發，預計今年中動工；招商部分從2年前就已開始，持續與潛在廠商密集洽談，未來將以半導體後段製程及AI產業為主要方向，目標打造產業、居住與商業整合的示範園區。

根據市府估計，白埔產業園區未來預計帶來約3000億元年產值、4500個就業機會。

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