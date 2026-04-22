軍事用地、高美濕地遭亂倒廢棄物 中檢破4環保犯罪獵地集團逮164人

台中地檢署破獲非法丟棄廢棄物集團，囂張將廢土棄置在軍事用地上。（圖由中檢提供）

台中地檢署為打擊非法丟棄廢棄物集團，依據「檢警環林查緝環保犯罪通報資訊系統」，從2023年9月起推動「淨土專案 2.0」行動，至今已偵破橫跨12縣市4環保犯罪獵地集團，瓦解6大非法清運車隊，並查緝164人到案，查扣新台幣8894萬元，並向法院聲請沒收逾1千萬元，其中有80人已遭起訴，即時阻斷環境浩劫，守護重要生態敏感區。

台中地檢署表示，2023年9月起推動「淨土專案 2.0」行動，採取「以人追車、以車追地、以聯單追產源」的查緝策略，成功破獲台中市西屯區等多處非法廢棄物轉運站與車隊集結點，並向上追查涉案廢棄物產源，發現橫跨基隆、台北、新北、台中等9縣市，非法棄置地點則遍及新竹、苗栗、台中、彰化、南投等7縣市，整體犯罪產業鏈橫跨12縣市。

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專案期間，共瓦解6大非法清運車隊，這些車隊與環保犯罪獵地集團密切聯絡，鎖定位處偏僻國有土地，長期、集團性地從事「從產源、非法轉運站到土尾棄置」的犯罪模式，其中蔡姓嫌犯擁有合法清運執照，卻與無清運執照的司機共組非法棄置廢棄物車隊，還自行聘請「水車」護衛，以「合法掩護非法」，將北台灣工地及中台灣回收廠的廢棄物傾倒於中台灣河川地。

中檢指出，本專案期間查獲的非法棄置地點遍及私人土地、軍事用地、國有林地、河川，包括重要野生動物保護區及觀光遊憩景點的高美濕地，以及濁水溪、烏溪、貓羅溪、虎尾溪及赤蘭溪等重要河川流域及生態敏感區，一旦遇豪雨、颱風汛期，大量廢棄物恐沖刷入河，破壞生態環境。

中檢指出，查獲廢棄物種類包括營建廢棄物、廢塑膠混合物、金屬廢料混合物等事業廢棄物，甚至採檢出含有俗稱「世紀之毒」的戴奧辛成分。初估總棄置體積至少15萬7438立方公尺、重量達9萬4463噸，回復原狀費用高達10億餘元。

台中地檢署破獲非法丟棄廢棄物集團，將廢棄物掩埋在國有土地，專案小組進行開挖。（圖由中檢提供）

台中地檢署破獲非法丟棄廢棄物集團，查獲堆置廢棄物的廠房。（圖由中檢提供）

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