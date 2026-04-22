肯定衛福部修「兒少權法」 國教盟指出6大缺漏

衛福部昨預告「兒童及少年福利與權益保障法」修正草案，國教盟理事長王瀚陽表示肯定，但也指出6大缺漏。（圖由國教盟提供）

衛福部昨預告「兒童及少年福利與權益保障法」修正草案，國教盟今表示，衛福部願意快速回應民意、啟動近15年來最大幅修法，值得肯定。但剴剴案最核心、最關鍵的制度問題，包括社工注意義務標準、危機升級機制、跨機關資訊共享、重大事件法定檢討、委外責任鏈，以及起訴前專業審查等6大缺漏仍明顯不足。

國教盟理事長王瀚陽指出，預告版雖把虐待行為態樣寫得更清楚，卻沒有處理第一線社工在何種跡象出現時必須提高警覺、何時必須通報、何時必須啟動督導複核。這代表法律把風險樣態寫得更細，卻沒有把專業責任界限寫得更清楚。

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此外，高風險案件升級處理機制仍未入法。剴剴案異常出現後，體系沒有一套明確的法定升級程序，要求雙人訪視、跨專業會商或立即介入。若這部分仍停留在行政指引，而未提升到法律位階，未來仍可能出現風險被看見卻沒被接住的情況。

此次預告版雖增列個資保護主管機關，但並未真正明定在兒少保護目的下，社政、警政、衛政、教育及受託民間機構之間，應如何依法共享個案資訊。剴剴案已顯示跨單位訊息斷裂本身就是制度風險；若法律沒有明文授權，實務仍可能繼續卡在個資疑慮之下。

而關於重大兒虐與兒少死亡事件，目前衛福部版本仍維持行政層級的檢討作業，並未提升到法律層次，形成固定、獨立、可持續學習的檢討機制。此類法定檢討制度，英國、日本、美國均已採行，台灣不能再停留在行政作業層次。

修法預告版本雖將地方政府主責收出養必要性評估與等待出養安置法制化，但沒有進一步處理中央、地方、委外機構、督導與第一線社工之間，究竟誰負主責、誰負監督責任、誰應補位、誰應複核，未將責任鏈寫清楚，就仍只是形式改革。

剴剴案判決後，第一線社工最深的焦慮之一，即未來發生重大案件，是否會在法律標準尚未清楚、專業審查程序尚未建立前，就先被推入刑事風險。預告版對此完全未處理，等於把制度不確定性留給第一線承擔，應同步推動「社會工作師法」及相關配套修法。

不過王瀚陽也認為，此次預告版本並非毫無進展。包括地方政府主責收出養必要性評估與等待出養安置、虐待態樣類型化、兒少工作證制度、安置資源管理與不適任人員審議等，都代表衛福部確實有往前走一步。問題不在於「有沒有修」，而在於最關鍵的制度核心還沒有修到位。

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