網傳顏董家人未對年致大甲媽遶境神尊連環摔？ 廖大乙斥無稽之談

網街瘋傳顏董家人尚未對年卻接觸神尊致連環摔，廖大乙斥為無稽之談。（圖由廖大乙提供）

台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香，4月17日起駕前上轎典禮時發生「金精將軍（千里眼）」摔落地面事件，20日晚上抵達新港奉天宮時又出現彌勒佛神像翻掉狀況，網路瘋傳鎮瀾宮董事長顏清標與立法院副院長江啟臣的至親逝世尚未對年（死亡滿1年），才會神尊連環摔。對此民俗專家廖大乙駁斥是無稽之談，呼籲大家千萬不要再以訛傳訛，強調只要正心正氣，一路跟隨媽祖就能保平安。

4月17日下午大甲鎮瀾宮媽祖起駕前的上轎典禮，在移請媽祖部將千里眼神像上轎的過程中，疑似交接不穩，導致千里眼神像不慎摔落地面。無獨有偶，20日晚媽祖神轎進入奉天宮，一個個手舉高高接力迎接神尊，其中1尊彌勒佛疑因要接神尊的手太多，有人沒接好，整尊彌勒佛因此翻掉，還好人多擠到幾乎沒空間，及時把神尊接住了，才沒有掉落地面。

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廖大乙指出，網路瘋傳顏董和江副院長家裡的人往生尚未對年，他們兩個帶重孝，披麻帶孝不適合摸神像，但這些都是無稽之談，因為每一尊神明都是人往生之後才神格化，所以神明不會去忌諱什麼家裡喪事，其實出殯之後大家去廟宇繞一繞逛一逛或是去大賣場逛一逛之後就乾淨了，這些都是以訛傳訛，請大家不要迷信。

廖大乙說，神明最怕的是不忠不孝不仁不義、背骨之人，才不會怕家裡有往生的人，況且南台灣還有家裡辦喪事請神尊坐鎮的習俗，因而沒有什麼家人還沒對年就不能請神尊的禁忌。

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