公地放領政策重啟 郭國文促中央加速落實「扶植自耕農」

立委郭國文（左1）召開公地放領執行情形座談會，邀請相關單位說明。（郭國文服務處提供）

總統賴清德已於去年宣布重啟「公地放領」，但立委郭國文今日提出台南的統計數據，迄今逾2380筆平地耕地與邊際養殖用地等，仍處前期清查作業階段，他認為，到位的制度與執行的速度有落差，呼籲中央加快落實憲法「扶植自耕農」政策，回應基層長久以來的企盼。

郭國文今在台南七股區公所召開座談會，邀集財政部國有財產署、內政部地政司、市府地政局，以及在地農漁民團體等參與，檢視國有農地與養殖用地放領進度，並聽取基層心聲，各界出席踴躍，互動熱烈。

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郭國文表示，賴總統已於去年宣布重啟公地放領政策，針對國有平地耕地，以及邊際養殖用地辦理放領，回顧過去，政府自2008年起基於國土復育與土地利用政策考量，全面停辦公地放領，讓一些承租國有土地的農民，雖長期耕作，卻難以取得土地所有權；政策重啟，正是回應基層期待。

郭國文強調，迄今執行速度仍有落差，應加快落實憲法「扶植自耕農」政策，確保放領農地持續維持農用，他以台南為例，仍有國有平地耕地約695筆、77.14公頃，以及邊際養殖用地1688筆、449.22公頃，仍處前期清查作業階段，農漁民常常來陳情，申請時程與確切進度。

郭國文說，政策重啟應讓農民「看得到、申請得到」，將緊盯清查審議速度，3個月過後再開1次說明會議，保障農民權益；公地放領攸關農業經營與世代傳承，應確保農漁民順利取得土地，落實「耕者有其田」，促進農業穩定發展。

立委郭國文召開公地放領執行情形座談會，出席踴躍。（郭國文服務處提供）

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