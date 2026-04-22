「社工是人不是神」 37團體政院前陳情提4訴求

台北社會工作人員職業工會與37個團體共同發起「0422國家才是兒少生存權益保證人地位」抗議行動，今（22）日至行政院前陳情。（記者羅沛德攝）

剴剴案陳姓社工16日遭依過失致死罪判刑2年，為國內首起社工因「保證人」地位遭判刑案例。台北社會工作人員職業工會與37個團體共同發起「0422國家才是兒少生存權益保證人地位」抗議行動，今（22）日至行政院前陳情，遞交超過萬人連署的「社工是助人者，不是刑法上的保證人」連署信，並提出四大訴求，呼籲國家正式道歉，承擔制度崩壞的責任。

「社工是人不是神」、「國家才是兒少保證人」、「誰來保護社工」，約2、300名抗議者在行政院前手舉標語、高呼口號抗議。花蓮社會工作人員職業工會理事黃浚嘉表示，這次在行政院進行抗議，是這兩年已多次前往衛福部，但訴求幾乎受到無視或冷處理，逼不得已這次才來到行政院，「剴剴事件」更是跨部會需面對的問題，希望國家應就此事件公開向大眾道歉，並勇於承擔起制度崩壞的責任。

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高雄社會工作人員職業工會代表阿雀，是工作20多年的實務社工。阿雀表示，這兩年受到了很多震撼教育，她想繼續當社工，但社工的風險讓他思考，是不是要更戒慎恐懼，變成一個真誠又真心害怕的社工。回過頭來發現，社工這個身分是國家給的。但出事了，只能求媽祖，求天上的爸爸，只能自己救自己。

社工團體提出四點訴求：1、國家應正式道歉。正視制度未能接住孩子的事實，公開承擔責任，並向社會大眾說明制度缺失與改革方向，而非僅止於個案檢討。2、停止以「政策亮點」與「精進」流程，加碼回應兒少悲劇。全面盤點在托育、社會救助、住宅政策、家庭支持與兒少保護間的制度性斷裂，進行系統性改革。

3、國家應主動對外說明制度限制，避免誇大不實及咎責文化蔓延，制止將第一線社工與單位作為社會情緒的出口，並且阻止破壞國家社會團結的認知作戰行為，提升社會事件的風險韌性。4、重大事件的檢視會議與程序，應納入第一線工作者，共同參與解析與調查。呼籲國家重視社工，國家才是兒少生存權益保證人地位。

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台北社會工作人員職業工會與37個團體共同發起「0422國家才是兒少生存權益保證人地位」抗議行動，今（22）日至行政院前陳情。（記者羅沛德攝）

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