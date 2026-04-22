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    首頁 > 生活

    路口會發亮 台南導入智慧警示系統夜間更醒目

    2026/04/22 12:21 記者洪瑞琴／台南報導
    南市交通局試辦利用資通訊設備加強告警，地面投射醒目圖樣。（南市交通局提供）

    南市交通局試辦利用資通訊設備加強告警，地面投射醒目圖樣。（南市交通局提供）

    台南路口夜間會「發亮」！ 為改善行人路權並提升路口交通安全，南市交通局近期邀集3家廠商，於歸仁區2處、安平區及鹽水區各1處路口導入智慧化警示系統進行試辦。透過資通訊設備即時偵測行人動態，並結合警示燈號、電子看板與聲光提示等設施，提醒駕駛人與行人相互注意，降低交通衝突風險。

    交通局指出，試辦除導入智慧偵測外，也同步優化既有行人穿越線設計，在斑馬線兩側增設鮮明紅色燈光線條，清楚框示行人通行範圍，提醒行人行走時勿偏離安全區域，同時對來車產生強烈視覺警示效果，尤其在夜間或天候不佳、視線受限時，燈光設計可大幅提升路口辨識度，讓駕駛能提早減速禮讓。

    其中，地面投影警示系統更成為亮點之一，當行人接近或進入路口時，系統即自動於地面投射醒目圖樣或標語，強化即時提醒效果，也吸引不少用路人關注。交通局表示，直觀式警示可有效提升駕駛警覺性，補足傳統標誌標線在複雜路口環境中的不足。

    交通局強調，目前相關計畫仍處試辦階段，正進行軟硬體整合測試與參數調整，預計本週末完成並正式啟用，未來將依據試辦路口的事故改善情形、用路人行為改變及民眾回饋等面向進行整體評估，作為是否擴大推動的重要依據。

    南市交通局試辦利用資通訊設備偵測行人並結合相關燈光、電子看板等方式來加強告警用路人相互注意。（南市交通局提供）

    南市交通局試辦利用資通訊設備偵測行人並結合相關燈光、電子看板等方式來加強告警用路人相互注意。（南市交通局提供）

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