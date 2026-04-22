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    首頁 > 生活

    文化古都守護綠色資產 台南列管樹木達338株

    2026/04/22 12:09 記者吳俊鋒／台南報導
    台南市政府公佈列管樹木最新統計，共338株。（南市農業局提供）

    台南市政府公佈列管樹木最新統計，共338株。（南市農業局提供）

    台南有「文化古都」之稱，市政府積極保存珍貴的綠色資產，今天公布列管樹木的最新數據，增為338株，宣示戮力推動相關的保護與管理等工作，要透過制度建立、專業維護與教育推廣，打造宜居的生活空間，扎根環境永續。

    最新統計，台南市列管樹木共338株，其中47株依《森林法》公告為受保護樹木，另291株則是《台南市珍貴樹木保護自治條例》的珍貴樹木。

    森林及自然保育科長朱健明說，依規定受保護樹木樹齡須達100年、珍貴樹木須達80年，未經許可砍伐、移植、修剪或破壞受保護樹木，處12萬元以上、60萬元以下罰鍰；珍貴樹木則是處3萬元以上、10萬元以下罰鍰，讓列管樹木獲得妥善保護。

    農業局指出，針對列管樹木都有持續專業維護與管理，每年進行健康檢查，並依生長狀況展開棲地改善、修剪、病蟲害防治，以及支架拉撐等維護措施；若檢測評估為高風險老樹，則會透過非破壞性儀器檢測樹幹內部腐朽程度，並按照專家建議適當處置，降低倒伏或枝條折斷的發生。

    朱健明提到，市府也出版專書《樹說台南400》，由作者實地走訪在地逾300株老樹，精選其中具特色與故事性的165株，搭配溫暖細膩的水彩畫風，呈現其獨特魅力，引領讀者發掘台南最與眾不同的一面。

    書中也結合美食推薦、老樹地圖，連結周邊景點的QR Code、護樹小百科，是兼具知識、歷史與旅遊指南的讀物，以老樹自述的方式，呈現台南的自然與人文風貌。

    另外，農業局也出版繪本《小樹苗找找家》，淺顯易懂的圖文，適合3歲以上親子共讀，自幼培養愛護自然與保護樹木的觀念，以溫馨故事傳遞愛護自然的教育意義，正銷售中。

    朱建明表示，老樹不僅為城市歷史的見證，也是珍貴的自然資產，將持續透過制度管理與教育推廣，守護台南的綠色資源，也歡迎民眾加入保育志工行列，共同為環境永續盡份心力；相關資訊可至「愛樹一生一世」網站查詢，或撥打愛樹專線0800-241314洽詢。

    台南市政府農業局也出版專書與繪本，扎根環境教育。（南市農業局提供）

    台南市政府農業局也出版專書與繪本，扎根環境教育。（南市農業局提供）

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