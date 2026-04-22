台灣年均溫上升1.6度 環境部成立抗高溫調適對策聯盟

環境部長彭啓明在世界地球日赴立法院，報告我國氣候變遷調適現況檢討，與全球調適目標接軌推動情況。（記者吳柏軒攝）

今（22日）為世界地球日，但地球持續「發燙」，台灣年均溫也上升1.6度，氣候調適行動已刻不容緩，環境部長彭啓明也赴立法院報告我國氣候調適推動，包含啟動第4期國家計畫，導入全球指標應對複合性氣候風險，並將高溫列為專章，舉行抗高溫行動演練，首創AI獨居長者室內溫度預警系統等因應。

彭啓明指出，全球平均氣溫加速上升，海溫也連續突破歷史極限，過去全球預估2100年升溫2.8度，但面臨減緩力道嚴重不足，歐盟已用升溫4度的預估來準備未來風險，截至目前，全球已升溫超過1.5度，而台灣年均溫從過去110年至今已上升1.6度（1911到2020年），氣候調適工作的重要性跟急迫性更突顯。

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彭啓明也指出，台灣也緊扣COP30（聯合國氣候變化大會），無縫對接59項國際貝倫調適指標，並啟動第4期國家氣候調適行動計畫（2027到2030年），優先採2021到2040升溫1.5度、2041到2060年升溫2度等嚴峻挑戰，規劃複合式風險及轉型調適。

針對高溫，彭啓明表示，也成立抗高溫調適對策聯盟，以科學、制度、行動來提出建言，並北中南舉辦抗高溫調適行動展，要喚起全民意識，逾40廠商、4.1萬人次參與；並更以雙北連續3天38度的情境，試辦抗高溫演練，也透過數位建置全國5767處抗高溫涼適點，以雙北、台南優先示範；也大數據鎖定氣候高溫弱勢熱區，結合氣溫、人口集中與脆弱度，精準分配行政資源及社工訪視，也首創AI獨居長者室內溫度預警系統，來提早3到6小時推估室內潛在極端高溫，為社工爭取救援時間。

彭啓明表示，還要透過都市造林來達到降溫，將跨部會打造「酷涼城市」，並預計籌設行政法人「國家氣候變遷調適韌性中心」，連結氣候科研與政策治理；以及系統性整合地方、企業與國際合作，建構守護人民的氣候防護網。

立委林月琴關注氣候變遷下弱勢可能受到的衝擊，提醒重視氣候正義。陳菁徽關注，環境部10年要都市造林，提醒跨部會整合須完整規劃。廖偉翔則指出魚電共生產業集中度及銀行聯貸風險，批今年綠能目標恐跳票。張雅琳關注兒少在氣候調適地位，要求學校、遊戲場、運動場等都需考量遮蔭降溫，避免熱傷害風險。

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