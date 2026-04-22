人妻哭訴出國21天「老公愛愛次數0」 一票過來人揭心酸真相

一些伴侶或夫妻會規劃外出旅遊，期盼能藉此享受獨屬2人的浪漫時光。（情境照）

一些伴侶或夫妻會規劃外出旅遊，期盼能藉此享受獨屬2人的浪漫時光。近期一名女網友分享，她的好姐妹和老公一起遠赴歐洲玩3週，未料整趟旅程結束後，女方回國和她抱怨，夫妻倆在旅遊期間完全沒有任何親密接觸，讓她不知該如何安慰對方，貼文曝光後，迅訊引發大批網友關注，還釣出不少過來人以親身經歷揭露零互動原因。

據悉，該名女網友20日在Threads發文提到，自己日前和一個32歲的好友聚會，期間對方跟她大吐苦水，透露跟35歲的老公難得安排長假飛去歐洲玩，原以為夫妻倆能在浪漫的21天旅程中，享受甜膩的親密時光，豈料老公在旅程期間對房事毫無興致，整趟旅遊「愛愛次數為0」的情況，讓好友難以解受並感到非常挫折。

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原PO坦言，聽到好友的抱怨內容，讓她感到有些尷尬，因為自己和另一半出國旅遊，2人幾乎是處於「天天縱慾」的火熱狀態，對於進行房事的體力興致，能一直維持在高點，因此實在不知道該如何安慰好友，於是決定上網發文詢問其他人，「真的有情侶或夫妻出國玩好幾天，結果親密行為次數是0的人嗎？」。

該文一出，意外勾許多有類似經驗的過來人共鳴，「0次正常吧，出國玩很累啊」、「行軍行程是要怎麼行房」、「洗完澡就昏迷了，根本沒體力」、「旅行很累，尤其是冬天，只想洗完澡躺被窩完全沒有邪念」、「自助旅行如果行程很多、交通複雜、語言不通，加上購物和一堆行李，完全沒有心情」、「蜜月去冰島、法國14天，每天吃完晚餐回飯店，洗完澡就昏迷了，根本沒體力幹嘛」。

還有網友指出，這對方夫妻互動反映了婚姻現狀，「這就是老夫老妻的日常」、「應該是在國內就已經興致缺缺，碰都不想碰」。也有一些過來人壞笑說，「再累我也都要」、「不用等出國，想要的話家裡隨時都會想了」、「蛤，如果是我一定每天對老公上下其手」、「行程強度真的有差，但不管怎麼樣還是必須壞壞吧！」、「代表男的睪固酮指數很低，是時候該開始重訓和補充睪固酮了」。

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