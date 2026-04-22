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    首頁 > 生活

    倒數計時！彰化老字號「福興肉粽」只賣到端午節 收攤原因曝光

    2026/04/22 10:25 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣老字號的福興肉粽，開賣30多年的用料完全不變。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣老字號的福興肉粽，開賣30多年的用料完全不變。（記者劉曉欣攝）

    開賣超過30年的彰化縣「福興肉粽」，老闆吳媽權與陳碧夫妻檔宣布只賣到今年端午節，因為兩人都年過70歲，兒子都有自己的工作，加上人手難請，決定退休好好享福，今年價格也凍漲，每顆60元，「要留個好名給人探聽」！

    吳媽權說，他們夫妻從兒子念國小開始賣粽子，如今兒子都已經40多歲了，每天凌晨2點由他負責備料，包粽子大任由老婆一肩扛，他們家賣粽子這麼多年，他與兒子都不會包粽子，但是粽子的豬肉、蝦米與香菇，全是他一手炒料。

    吳媽權表示，他們賣肉粽專作早餐，早上6點賣到10點，端午檔期是旺季，還要請人來幫忙包才忙得過來，現在人手難請，會包粽子的年紀也都是婆媽級。加上現代年輕人習慣用美食外送服務，老店沒有配合美食外送，也難以擴展到年輕族群，而越來越多人早餐也西式化，這都是讓夫妻倆想要退休的原因。

    雖然物價近年來上漲，但吳媽權拍板敲定最後一年賣粽子「凍漲」，就是每顆60元，但是餡料完全不縮水，就是要留個好名聲在民間「給人探聽」。

    許多顧客上門得知今年「福興肉粽」即將要收攤不賣了，都勸老闆再賣幾年，吳媽權說，真的不賣了，老了，要退休了，要吃就要趁早！

    彰化縣「福興肉粽」業者吳媽權說，今年就賣到端午節，然後就退休了。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣「福興肉粽」業者吳媽權說，今年就賣到端午節，然後就退休了。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣老字號的福興肉粽，餡料有香菇、蝦米與豬肉。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣老字號的福興肉粽，餡料有香菇、蝦米與豬肉。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣「福興肉粽」由老闆吳媽權負責備料，包粽子由妻子陳碧一肩扛。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣「福興肉粽」由老闆吳媽權負責備料，包粽子由妻子陳碧一肩扛。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣「福興肉粽」業者吳媽權說，今年就賣到端午節，然後就退休了。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣「福興肉粽」業者吳媽權說，今年就賣到端午節，然後就退休了。（記者劉曉欣攝）

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