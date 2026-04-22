澎湖車管處推週五專船 讓離島公務員及學子週週回家吃晚餐

澎湖縣車管處主跑兩離島交通船，以南海之星1、2號為主。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府公共車船管理處服務望安、七美離島鄉，交通船固定航班每日9時30分從馬公開航至望安及七美，下午1時30從七美返航，許多公務人員與學子無法在週五下班後趕回家，縣府每年4至9月每週五租用民間快艇增開週五專船，往返馬公-望安-七美，於下午4時50分自馬公開航，回程於晚間6時20分由七美開航。

另推出夜泊七美航班，每週一、週二下午4時50分自馬公開航往望安及七美，每週二、週三早上6時10分自七美開航返回望安及馬公。

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車船處表示，為減少資源浪費，增開的週五專船航班除維持設籍望安、七美學生收取保險費外，必須依照使用者付費原則收費，請民眾們都能體諒並支持。但為兼顧離島居民福利，車船處將會給予設籍望安、七美居民搭乘馬公-望安票價為141元或馬公-七美票價為201元的優惠，一般乘客則仍依車船處公告票價表收費。

週五專船去程馬公至望安再至七美將不受理預約訂票，採現場排隊購票，下午3時50分起由設籍望安、七美學生優先購票，每人每次最多限購4張，若仍有空位再於開航前5分鐘開放一般民眾購票搭乘；可於澎湖交通船購票系統線上預約，每航次預約名額為30名。

每年4-9月車管處推動週五專船，讓學子及離島公務員可以回家吃晚餐。（記者劉禹慶攝）

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