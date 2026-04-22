新北動保處生命教育進校園 推廣動物福祉、寵物情緒觀察知識

市府與動保團體至各國中小學合作推動「愛護動物生命教育」課程。（新北市動保處提供）

為深化動物保護觀念，新北市動物保護防疫處長楊淑方指出，市府持續與動保團體至各國中小學合作推動「愛護動物生命教育」課程，新北市轄內國民中小學校數量近300所，每年參與學生人數均有1萬多人，盼透過雙向互動與情境式教學，讓學童在觀察與思考中學習理解動物感受，建立正確的動物福祉觀念與關懷生命的價值觀。

日前動保處邀請動物平權促進會至淡水區竹圍國小講授生命教育課程，動保處表示，講師用小劇場方式演示路上遇到陌生犬隻應對方式，也分享照顧寵物基本知識、如何觀察寵物的心情，也邀請孩童飾演犬隻與路人角色，增加參與感。

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竹圍國小教師蕭聿嵐認為，角色扮演在短時間把孩童帶入情境裡，進而讓孩童充分了解動保觀念。

動物平權促進會執行長林憶珊說，實際接觸動物保護工作後，慢慢發現面對棄養、繁殖失控或人與動物衝突等問題，只有從最根本的「教育」去著手方能改善，在校園接觸孩子的過程，更是發現他們是願意理解動物並改變想法的，這份溫暖支持自己繼續耕耘生命教育的路。

動保處表示，生命教育是塑造生命價值觀的重要一環節，各級學校可向動保處申請愛護動物生命教育課程，如有能力飼養犬貓，也可至新北市各動物之家領養犬貓。

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