名間焚化爐不能中央撤銷？ 彭啓明：尊重地方再嚴格把關

針對南投縣名間鄉焚化爐選址爭議，環境部彭啓明再度強調，最後仍有中央部會如農業部、環境部嚴格把關。（記者吳柏軒攝）

南投縣為解決垃圾問題，預計興建焚化爐，選址卻鎖定落在特定農業區、手搖飲茶葉供應地的名間鄉，引發茶農與環團反對，憂焚化排放污染茶葉，日前縣府舉辦環評皆引發抗議，民間盼中央直接撤銷選址，環境部長今（22日）指出，目前仍處地方審查，「不能你家髒就要中央介入」，施政有程序，但最後一步會由農業部、環境部嚴格把關。

年底將舉行縣市首長選舉，南投縣亦有綠營參選人溫世政針對垃圾問題拋「雞尾酒療法」解方；彭啓明過去也提過雞尾酒療法，他今再表示，其實南投垃圾分類與回收，還有很大進步空間，也樂見參選人提出SRF（將垃圾變為固態燃料）或各種可能性，但這些都是挑戰，要靠每個縣民一起改變。

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因名間焚化爐選址為特農區，不得轉作其他用途，外界籲中央直接將該土地收回，徹底解決問題；對此彭啓明說明，政府施政有程序，目前焚化爐仍處南投縣府環評階段，假設未來1年後縣府真的將該案送到中央區委會，最後一關還有農業部、環境部來嚴格把關，包含農業、動植物生態、空污擴散等。

彭啓明提到，南投垃圾過去幾十年仰賴中央大力調度跟協助，前幾年已告知地方須有自己的處理設施，對於南投縣府願意來做，值得肯定，但有無更好做法可以來討論，因為已成全國關注議題，但目前中央尚無法介入，舉例就好像你家很髒，中央政府無法直接去清乾淨，中央跟地方有一定權責分工，若中央介入太多，就不用地方政府了。

另，今年中央政府總預算案已經付委，環境部今赴立法院報告預算，彭啓明會前受訪，針對預算認為，環境部整體預算相對其他部會偏少，委員會立委也較支持，但只擔心「宣傳」預算被刪掉，指出若連一點點對民眾宣導如何限塑、減塑都被刪掉，「我只能每天發臉書，效力恐怕沒那麼好」，畢竟好的事情、改變國人習慣等，都必須要有宣傳預算。

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