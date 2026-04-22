鋒面接近明午後變天！ 吳德榮：週五、六各地慎防雷擊強降雨

今至明上午，各地仍晴時多雲、白天偏熱。（資料照）

今晨（22日）無降雨，各地區平地最低氣溫約在18至21度之間，明（23日）上午前各地仍時多雲、偏熱；明午後鋒面接近，中部以北轉有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫下降。週五、週六（24、25日）受鋒面影響，各地區應慎防雷擊、強風、瞬間強降雨。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今至明上午，各地仍晴時多雲、白天偏熱，山區午後及東半部偶有局部短暫降雨的機率。各地區氣溫如下：北部19至32度、中部21至34度、南部19至35度、東部18至31度。

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明下午起鋒面接近，中部以北轉有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫下降。週五鋒面南下，全台由北而南轉有局部陣雨或雷雨；週六仍受鋒面影響，各地區有局部陣雨或雷雨的機率，應慎防雷擊、強風、瞬間強降雨。週

預估下週日、一（26、27日）鋒面遠離、氣溫升，天氣晴熱。下週二、三（28、29日）南方水氣漸增，各地大致多雲時晴，中南部山區午後及東半部偶有局部短暫陣雨，仍偏熱。下週四、五（4月30日、5月1日）另一鋒面接近，大氣不穩定，各國模式仍持續調整，觀察中。

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