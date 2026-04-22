解開高山溪流鳥類生存之謎 雪管處5/9發表成果、即日起開放報名

解開高山溪流鳥類生存之謎，雪管處5月9日發表成果，即日起開放報名。（雪管處提供）

為了讓大眾一窺高山溪流鳥類的生態秘辛，雪霸國家公園管理處（以下簡稱雪管處）與國立公共資訊圖書館合作，將於5月9日在國立公共資訊圖書館國際會議廳舉辦「七家灣溪找鳥趣」114年度保育研究成果發表會，揭開武陵地區溪流鳥類如何在極端天氣下求生的神祕面紗，即日起開放報名，電洽（037）996100轉702。

雪管處指出，武陵地區的七家灣溪不僅是國寶魚「臺灣櫻花鉤吻鮭」的家園，更孕育了豐富的溪流鳥類資源。發表會邀請國立屏東科技大學助理教授洪孝宇擔任主講，分享長達20年的長期追蹤研究。內容將深入解析如河烏、鉛色水鶇、紫嘯鶇等鳥類，在面對颱風侵襲與洪水爆發時，演化出哪些獨特的生存策略與適應方式。

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此外，本次講座還將分享台灣體型最大、生性最為神祕的貓頭鷹黃魚鴞的珍貴研究發現。雪管處希望透過第一線研究人員的深度解析，讓民眾瞭解生態調查對資源保育的重要性，並感悟生物與自然環境共生的智慧。

解開高山溪流鳥類生存之謎，雪管處5月9日發表成果，即日起開放報名。（雪管處提供）

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