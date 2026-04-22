台北市首批性別友善廁所標章公布 8單位12座廁所通過評核

台北市去年10月推出「性別友善廁所標章認證計畫」，近日公布標章認證評核合格者。（資料照）

台北市去年10月推出「性別友善廁所標章認證計畫」，透過完善與明確的評核指標機制，提升友善如廁空間的品質與可及性。市府近日公布標章認證評核合格者，共計東吳大學等8個單位、12座性別友善廁所。通過首屆標章認證的8個申請單位除了市府市政大樓公共事務管理中心、社會局轄管的南港少年服務中心，還有東吳大學、實踐大學、警察專科學校和市立中正高中4所學校，以及若水國際股份有限公司和台灣好室股份有限公司台北中正分公司2個事業單位；東吳大學兩個校區共提報5座廁所，全數通過標章認證。

台北市性別平等辦公室（簡稱性平辦）表示，性別友善廁所目前仍存在一些問題，例如廁間是否兼顧安全與隱私、名稱與圖示是否強化性別刻板印象等。由於缺乏明確的法規與設置標準，部分設施未必真正符合「性別友善」的初衷，也容易引發民眾質疑，成為推動上的阻礙。

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為了改善這些情況，性平辦在2018年訂定《台北市政府所轄機關構之廁所涉及不分性別設計之設置參考原則》，涵蓋涵蓋設置需求評估、硬體規劃，以及以功能為導向的命名與圖示建議等。之後，在去年台北市性別平等委員會通過《台北市性別友善廁所設置參考原則》後，並依原則推動標章認證計畫。

性平辦表示，性別友善廁所除了尊重多元性別認同與氣質表現，回應照顧者、陪伴者與被照顧者性別相異之如廁需求，也同時改善長期以來女廁排隊久候情形，提升空間使用效益。本次標章認證指標類別包括「安全及隱私」、「衛生清潔及管理維護」以及「友善環境」，在「友善環境」部分，除了性別友善，同時納入高齡、無障礙友善及親子友善相關指標，希望未來有更多的廁所建置，不管是指引（如資訊燈號裝置）、動線（如通道寬度）或設施（如坐式便器數量）都可以考量全齡化的通用設計。

性平辦表示，首屆標章認證過程也了解到，許多申請單位受限建物格局（屋頂挑高或布滿管線），在廁間隔板高度難以符合指標；或因特定使用者態樣（學校或私人辦公室），未能兼顧高齡與幼兒之需求，後續將會和專家學者研商調整相關指標，期待有更多公私部門參與第二屆標章認證計畫。

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