「鋒前暖區」白天炎熱！專家曝：恐誘發極高強度「暖區暴雨」

氣象專家林得恩指出，今天各地白天高溫普遍達30至33度，尤其南部近山地區可能來到36度以上，彷若「初夏」。（圖擷自林老師氣象站臉書）

中央氣象署發布高溫資訊稱，天氣晴朗炎熱，今天（22日）中午前後台南市、屏東縣為黃色燈號，氣溫達36度以上。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，今天白天台灣正巧位於春雨鋒面的「鋒前暖區」，不僅氣溫較高、體感悶熱，且容易堆積不穩定能量，誘發極高強度的「暖區暴雨」。

林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，今天天氣受鋒面逐漸接近影響，白天正巧位於春雨鋒面的「鋒前暖區」，環境轉吹偏南風到西南風，各地天氣均為多雲到晴、高溫炎熱型態。另外，由於太陽輻射加熱非常有效率，午後對流發展特別旺盛，宜花地區及其它山區仍有局部短暫陣雨的機率。

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氣溫方面，今天各地白天高溫普遍來到30至33度，局部地區溫度還會再更高一些，尤其是南部近山區可能來到36度以上，彷若「初夏」。林得恩也提醒，近中午前後的紫外線偏強，會來到過量甚至危險等級，外出活動請預先做好防曬並多補充水份。

林得恩介紹，「鋒前暖區」指的是冷鋒或滯留鋒前緣，受偏南風或西南風控制的溫暖潮濕區域。此區氣溫較高、體感悶熱，常見晴朗或午後熱力對流天氣，但也容易堆積不穩定能量，當邊界層冷空氣侵入時，可能誘發極高強度的「暖區暴雨」。

林得恩強調，根據觀測統計，台灣在春季或梅雨季時，天氣常受到「鋒前暖區」影響，伴隨強降雨機會俱時增大，是重點監測的天氣之一。

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