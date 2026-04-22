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    首頁 > 生活

    林予晞領軍！2026台中文學季開展 山海屯城市風景吸睛

    2026/04/22 06:10 記者黃旭磊／台中報導
    女星林予晞（圖）擔綱2026台中文學季推廣大使。（中市府提供）

    女星林予晞（圖）擔綱2026台中文學季推廣大使。（中市府提供）

    2026台中文學季邀女星林予晞擔任推廣大使，即日起至7月5日串聯山海屯城，規劃15場文學講座、走讀及跨域活動，主題「AI城市生成中」將注入人文情懷，避免文字創作陷「AI化」，林予晞說，文學結合理性與感性，不會忘記台中美好經驗。

    台中市文化局主辦「2026台中文學季－文學城市生成中」，即日起邀請民眾走進文學、參與創作，共同形塑屬於台中的文學城市風景，而今年也特別推出「靈感召喚中」跨域活動，結合影像、音樂、餐桌文化及創意書寫，包含動畫電影放映及映後對談、異國料理文化交流，讓文學以多元形式走入生活。

    推廣大使林予晞說，很榮幸回台中參與推廣，文學結合理性與感性藝術，不會忘記與作家湯舒雯對談，分享閱讀、創作與表演靈感時刻。

    文化局長陳佳君強調，台中文學季規劃「故事開展中」文學講座，還有「城市出發中」文學小旅行，邀集劉珞亦、朱宥勳、顧玉玲、林楷倫等作家，透過對談與走讀深入理解城市脈絡，另於展期間，台中文學館同步推出「文學地圖顯影中」展覽，邀請劉克襄、陳雪、言叔夏等創作者，以文字描繪台中風景，拼湊出城市獨特文學地景。

    台中文學季即日起展至7月5日，活動結合文字、影像、音樂與生活體驗，並推出限定紀念「台中文學季隨身包」，邀請民眾參與感受文學融入日常多元魅力，活動資訊可至「台中文學館」臉書或官網查詢（https://www.tlm.taichung.gov.tw/）。

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