高雄六龜攔河堰破堤灌溉 旱季限定版美景1週消失

水利局出動怪手破堤，放水至高屏溪上游荖濃溪。（民眾提供）

今年春雨比歷年同期低，高雄一期稻作進入最後關鍵時刻抽穗期，水利局六龜攔河堰蓄水48萬噸派上用場，農水署協調水利局21日放水，挹注農業灌溉兼顧民生用水，旱季限定版美景預計1週消失，民眾拍照打卡要快。

高雄一期稻作面積5000公頃，仰賴高屏溪、旗山溪等河川灌溉，今年春雨不如預期，以高屏堰2至4月中降雨量來看，僅歷年同期76%，高屏溪流量持續降低，21日下探至每秒8立方公尺。

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水利局超前部署去年底投入500多萬元，於高屏溪上游十八羅漢山畔荖濃溪河床地，施作六龜攔河堰蓄水48萬噸，形成湖光山色美景，預計提升地下水位8公分。

農水署高雄管理處維持二階輪灌、精準用水加強應變，正值一期稻作最後關鍵時刻抽穗期，高雄穀倉美濃等灌區川流量不足，農民需要大量用水，預計5月底完成供灌。

六龜攔河堰派上用場，農水署協調水利局放水，21日出動怪手開挖破堤，放水至高屏溪上游荖濃溪，順流而下至灌溉溝渠，挹注一期稻作灌溉，續流至下游高屏溪，透過高屏堰取水，挹注民生用水，發揮最大效益。

值得一提的是，六龜攔河堰與十八羅漢山相輝映，形成湖光山色美景受歡迎，為高雄旱季限定版美景，成為民眾打卡熱點，放水預計1周消失，民眾搶拍美照要快，錯過要等到明年。

高雄一期稻作進入抽穗期。（記者陳文嬋攝）

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