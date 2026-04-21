盼學校永續！屏東縣水利國小校友會 入學提供2萬元獎學金

屏東縣水利國小。（記者陳彥廷攝）

少子化海嘯狂襲，屏東縣「非山非市」的偏鄉學校首當其衝，林邊鄉水利國小校友會祭出招生獎勵，包括由校友會捐贈的「愛村愛校獎學金」，只要入學，光是獎學金的部分，就能獲得兩萬元的獎助。

屏東縣水利國小學生數約50人，旅美校友劉文豐有感母校學生人數凋零，永續成經營成為重大挑戰，因此開始籌備成立「校友會」，並募集資源，從民間的角度協助，讓水利國小能夠以不同的方式持續蓬勃發展，永續與社區共榮。

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校友會去年就已推出包括新生及轉學生的「2萬元獎學金」，還包括贈送學校運動服（夏冬各一套）、帽子、便當盒及書包，且在學期間書籍費及學雜費全免、免費的課後照顧班、還有免費的學習扶助班、高年級畢業旅行的費用全免、段考獎金、總學期獎學金及課後美語班等資源，今年因少子化及人口外流加劇，是直接在網路公開這些招生誘因。

不少外鄉鎮家長見狀是連忙分享，還笑稱「連我都想去念了」；校方強調，少子化的影響全校上下都非常清楚，因此化小班制劣勢為優勢，老師因小班制教學，能達到近乎無微不至個別照顧，讓學童在滿滿的關懷中成長，加上老師們都相當努力，水利國小在相關的學力測驗中表現都不錯，校友會的挹注如同神來一筆，在校友劉文豐帶領下，媒合各種社會資源，其中課後照顧班及學雜費、書籍、材料費等，對整個家庭不論家長接送時間，或經費上都有相當幫助，學子不因學習外的後顧之憂影響學習，共同為學校永續經營努力。

鄉長鄭慶堂指出，水利及鄰近的崎峰國小，因應少子化都各自有相對應的獎學金機制，很感謝鄉內的傑出子弟雖然已出外發展，卻仍心繫故鄉，成立校友會積極努力的讓學校永續，他了解學校都會擔心裁併校的問題，但他強調，不論是公所或縣府，都支持兩校繼續招生永續經營，讓社區與學校共好。

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