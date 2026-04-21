看見異鄉人的心酸！《歸宿》特映會24日桃園登場 今起開放索票

《歸宿》劇情描述來自印尼的移工Siti在工地工作。（桃園市文化局提供）

由導演鄧偉毅一手包辦執導、編劇與製片的電影短片《歸宿》，即將在桃園與觀眾見面。本片獲得桃園市政府影視補助支持，將於4月24日下午3點在桃園市大溪區崎頂社區發展協會舉辦桃園特映會，今起開放索票，邀請市民朋友一起進戲院，用影像看見異鄉人不同的人生故事。

市府文化局長邱正生今日表示，導演鄧偉毅過去作品《漣漪》曾入圍2019年釜山國際影展，《新居入秋》也入圍2020年香港同志影展，創作實力備受國際肯定。

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《歸宿》劇情描述一名來自印尼的移工Siti，在台灣努力生活的故事，她在異鄉追尋愛與歸屬，卻因一段祕密戀情被揭發，讓過去的陰影再次浮現。在現實壓力與自我認同之間拉扯，Siti必須面對艱難的選擇：究竟哪裡，才是她真正的「家」？電影以桃園為主要拍攝場景，透過城市街景與日常生活空間，呈現多元族群交織的樣貌，也讓觀眾看見新住民族群真實而細膩的生活片段。

邱正生提到，桃園市政府長期推動影視產業發展，除了提供拍攝補助，也設有單一協拍窗口，協助劇組進行場地媒合、行政協調等工作，打造友善的拍攝環境。《歸宿》便是在這樣的支持下，順利於桃園多處實景完成拍攝，包括中壢財神大樓（尚恩第一商業大樓）及桃園航空城預定地等地，也讓城市風貌自然融入故事之中。

這次桃園特映會邀請鄧偉毅親自出席與觀眾面對面交流，分享創作理念與拍攝過程，讓大家更深入了解電影背後的情感與想傳達的意義；特映會採免費索票入場，今起開放民眾索票，數量有限、送完為止，索票可至「中壢光影電影館」臉書粉絲專頁查詢。

《歸宿》劇情描述來自印尼的移工Siti在印尼祈禱室內進行禱告。（桃園市文化局提供）

《歸宿》劇照。（桃園市文化局提供）

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