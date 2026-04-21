桃園手信坊霧隱城5週年做公益 推愛心銅鑼燒擴大社會回饋

桃園市長張善政（中）出席「Give Me Five！霧隱城歡慶開幕5週年公益『手』護你記者會」。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政今（21）日前往龍潭區出席「Give Me Five！霧隱城歡慶開幕5週年公益『手』護你記者會」。他感謝手信坊霧隱城在開幕5週年之際結合公益行動，展現企業善盡社會責任，用愛心讓桃園充滿溫情。

桃園市觀光發展基金會副執行長陳信守表示，手信坊去年與基金會合作，在兒童節期間邀請偏鄉及弱勢兒童參與活動，並捐贈公益物資，同時將相關收益挹注市府社會救助金專戶。今年再度攜手推動公益，延續關懷行動，持續為弱勢族群提供支持。

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張善政肯定以日本江戶時代為背景的手信坊霧隱城，已成為桃園具代表性的觀光工廠，5週年公益活動邀請500位弱勢家庭兒童入園體驗，安排多元活動及品嚐特色甜點，同時提撥「愛心銅鑼燒」收益5％作為公益用途，讓更多資源回饋社會，深化對在地的關懷。

手信坊總經理陳世洋、特助陳麒文說明，為擴大公益量能，手信坊於「2026霧隱銅鑼燒夢想祭－假日限定體驗活動」期間，除提撥「愛心銅鑼燒」收益，並同步捐出5000份「小學生書包銅鑼燒禮盒」及1500份愛心福袋，關懷在地弱勢孩童。未來也將持續結合品牌與公益行動，號召更多業者投入，擴大參與層面，讓關懷持續延伸。

包括市府觀光旅遊局長陳靜芳、農業局長陳冠義、社會局長陳寶民、經發局副局長陳炳仲、文化局主任秘書張至敏、立法委員呂玉玲、市議員徐玉樹、劉熒隆、張肇良、桃園市觀光工廠促進發展協會理事長溫錦儀等人均一同出席記者會。

桃園市長張善政（中）等人出席「Give Me Five！霧隱城歡慶開幕5週年公益『手』護你記者會」。（記者李容萍攝）

手信坊霧隱城提撥「愛心銅鑼燒」收益5％作為公益用途。（記者李容萍攝）

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