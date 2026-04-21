中和公園天幕籃球場啟用 晴雨日夜皆可揮灑熱血

新北市中和區公所今在天幕籃球場辦理開幕感恩茶會。（圖由中和區公所提供）

新北市中和區公所為提供民眾晴雨皆宜，且夜間使用更便利的打籃球空間，斥資逾2500萬元在中和823紀念公園的一座籃球場改建為天幕球場，自去年6月開工，今年2月完工，區公所今在該球場辦理開幕感恩茶會，宣布正式開放使用。

中和區公所指出，薄膜天幕設置於公園西側的籃球場，採用向西北方傾斜的單斜式天幕設計，降低場地因西曬帶來的高溫及不適感，同時更新夜間照明設備，採用朝氣蓬勃的藍黃對比配色，渲染青春氣息，工程同時改善籃球場排水、解決雨天積水問題。

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中和區公所說明，為避免中和公園3個球場全區同時封閉，工程採取分階段施工，第一期完成中間及靠槌球區之地坪，也就是2座傳統設計球場改善後，已於去年10月15日先開放民眾使用，第二期天幕球場則於去年6月25日開工，今年2月11日竣工展開驗收，今天正式開放。

中和區公所指出，該工程重新油漆既有高燈燈桿，其上新設投射燈，並於天幕球場附掛12組投射高燈、裝設16組天井燈，讓球場獲得充分夜間照明、增加場地能見度，改善之前夜間使用的不便，讓民眾晚間運動多了更好的選擇。

中和公園天幕籃球場完工啟用後，民眾不再懼怕炎夏或雨天無法打球，且在改善照明設備後，晚上也能盡情打球。（圖由中和區公所提供）

新北市中和區公所斥資逾2500萬元在中和823紀念公園改建天幕籃球場，現已完工啟用。（圖由中和區公所提供）

天幕籃球場改建前模樣。（圖由中和區公所提供）

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