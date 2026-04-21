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    首頁 > 生活

    原住民代收轉件服務 竹東、五峰及尖石擬攜手共推

    2026/04/21 21:16 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣竹東鎮、五峰鄉及尖石鄉公所研擬攜手推動「原住民服務單一窗口-代收轉件服務」，希望讓行政服務更有溫度，共同營造更便利的大竹東生活圈。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹東鎮、五峰鄉及尖石鄉公所研擬攜手推動「原住民服務單一窗口-代收轉件服務」，希望讓行政服務更有溫度，共同營造更便利的大竹東生活圈。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣五峰鄉、尖石鄉估有約萬名原住民，設籍原鄉但實際居住在竹東鎮，長久以來得兩地奔波辦理公務文件，對於長者尤其不便；3鄉鎮公所歷經1年籌備，獲勞動部發展署桃竹苗分署同意支援人力，將攜手推動創新的「原住民服務單一窗口-代收轉件服務」。

    五峰鄉長秋維書表示，某天下午3點多，有位長輩到公所申請急難救助，他關心詢問怎麼這麼晚申辦，長輩回應家住竹東但不想麻煩年輕人，所以重拾久未騎乘的機車，慢慢騎上山。為服務住竹東的原民鄉親，去年4月他與竹東鎮長郭遠彰討論推動跨鄉鎮合作的可能性，這個理念與郭鎮長不謀而合，也獲得尖石鄉長曾國大的認同與協助。

    郭遠彰指出，設籍竹東鎮的原住民約有4千多人，但由於升學、就業的關係，五峰、尖石兩鄉實際居住竹東的流動人口更多。原民鄉親如果要辦理公務文件，常得舟車勞頓、在山區與市區之間來回往返，辛苦且耗時，因此公所全力籌備跨區代收轉件服務。

    竹東鎮公所已在民政課開設單一服務窗口，但受到人力限制卡關，3鄉鎮長積極邀集勞動部發展署桃竹苗分署分署長賴家仁開會商討，會中並達成兩項共識。

    郭遠彰說明，「跨區代收轉件服務」提供原民鄉親可以就近到竹東鎮公所申辦相關業務，尖石、五峰派車到竹東取件回公所辦理，辦理完成送回竹東，鄉親即可直接在竹東取件，不用兩地奔波；其次，桃竹苗分署同意支援人力，因此公所將儘快提計畫申請。

    這項創新行政作為將在人力核定、聘用及培訓之後，預定下半年開辦。3鄉鎮公所將討論開辦初期將優先試辦簡易項目，如鄉親經常要申辦的敬老卡、育兒津貼、老人健保補助等，由單一窗口代收、進行初審，等行政作業上軌道，再逐步擴大辦理。

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