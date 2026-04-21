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    首頁 > 生活

    彰化截肢男蝸居貨車當家 飽受蚊蠅侵擾 各界急伸援

    2026/04/21 20:47 記者湯世名／彰化報導
    截肢男蝸居貨車曝光，各界伸援。（圖由賴清美提供）

    截肢男蝸居貨車曝光，各界伸援。（圖由賴清美提供）

    彰化縣伸港鄉1名52歲黃姓男子，因車禍左腿截肢，右腳大拇指也截肢，吃睡都在小貨車上，平常飲食都靠當地新港村長蔡復成及善心人士提供，該起慘況曝光後，不少民眾都向縣議員賴清美表達捐款意願，蔡復成將協助他就醫，縣府社會處也將前來致贈慰問金，並評估其狀況後再決定如何安置。

    賴清美與兒子曾煥燁今天中午帶著便當前往探視黃姓男子，巧遇鄰居也買東西給他食用，一會兒新港村長蔡復成也來到現場，村長表示將協助黃男明天就醫，讓醫生評估他目前狀況；其吃睡的小貨車頂則插著一把善心民眾提供的傘遮陽。

    賴清美指出，黃男無父無母，本身未婚，列中低收入戶什麼都沒有，之前住在宮廟裡，蝸居小貨車已1個多月，天氣愈來愈熱，還要面對每天蚊子、蒼蠅的侵擾，實在很慘，有不少民眾帶吃的、喝的及生活用品來給他，也有許多人表達捐款幫助的意願，但是否成立帳戶或接受募捐，還得要等縣府社會處人員前來探視後，大家討論再做出決議如何安置。

    曾煥燁（右）拿便當給黃姓男子。（圖由賴清美提供）

    曾煥燁（右）拿便當給黃姓男子。（圖由賴清美提供）

    黃男蝸居小貨車，吃睡都在車上。（圖由賴清美提供）

    黃男蝸居小貨車，吃睡都在車上。（圖由賴清美提供）

    截肢男蝸居貨車，小貨車就是他的家。（圖由賴清美提供）

    截肢男蝸居貨車，小貨車就是他的家。（圖由賴清美提供）

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