高雄「班班有大屏」達標 5000間智慧教室全面到位

陳其邁與學生透過平板電腦互動。（高雄市教育局提供）

為落實學生數位學習，高雄市投入4.5億元經費，在今年３月底前，完成全市國小、國中、高中三級學校普通教室及分散式資源班教室的大型觸控螢幕建置，全面打造偏鄉及市區5000間智慧教室，縮短數位落差。

高雄市長陳其邁、議長康裕成、立委李昆澤及多位議員，今（21）日前往大樹國小、凱旋國小，實地體驗建置成果及教學應用情形。在大樹國小，教師運用大型觸控螢幕介紹超現實主義，並帶領學生進行妖怪創作活動，陳其邁也化身「小邁同學」透過繪畫與學生熱絡互動。在凱旋國小，則透過大型觸控螢幕結合載具進行即時互動測驗，與學生同步作答，「小邁同學」獲第5名，直呼「還是比較適合當市長」。

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陳其邁表示，此次以「一日同學」方式走入校園，是希望從學生視角實際感受智慧教室的教學改變。高雄市已完成大型觸控螢幕全面建置，讓每位學生都能在數位化、互動化的學習環境中學習。115學年度市府亦將投入7.76億元購置5.5萬台載具，預計118年達成「一生一機」，打造符合數位教學需求的學習場域，加乘AI教學成效。

高雄市教育局指出，智慧教室結合Edcafe AI及Microsoft Copilot，搭配載具與雲端教學平台，支持即時互動、分組討論與學習歷程記錄，提升學生參與度。教育局亦同步推動數位學生證與校園通APP等智慧服務，並以教師為核心推動AI教學轉型，強化教師教學應用能力。

陳其邁與學生透過平板電腦教學互動。（高雄市教育局提供）

高雄市長陳其邁參觀國小智慧教室的建置及應用情形。（高雄市教育局提供）

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