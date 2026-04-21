基隆市115學年度國中新生登記開跑 線上或現場報到二擇一

基隆市公立國中新生入學今日（21日）起受理報到，家長可採線上登記與到校報到2擇1。（基隆市教育處提供）

家中有升國中的新生家長請注意！基隆市總量管制學校銘傳及武崙國中，今天（21日）起至4月30日受理家長繳納登記入學相關文件；非總量管制的公立國中新生，以戶籍所在地的學區為主，報到日期是5月21日至25日，家長參閱入學通知單及學校公告內容辦理報到，可採線上或親自到校報到2擇1。家長可至「基隆市國中小新生報到入口網」網址https://school.kl.edu.tw/kl-register/ 辦理報到。

基隆市總量管制學校有銘傳國中及武崙國中，學校將於5月11日晚上6時在學校網站公告新生入學名單，家長們可至學校網站查詢，未錄取學生由學校通知新生家長處理後續事宜；而實施實驗教育學校的南榮國中，將在5月11日辦理該校學區學生優先入學登記，如有剩餘名額，將在5月12日辦理基隆市跨學區學生登記。

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基隆市教育處長徐嬿立提醒，辦理實驗教育的南榮國中與私立國中，登記時間比非總量管制的公立學校提早，只要設籍於基隆市，都可以自由申請登記。想就讀本市私立國中的學生以登記1校為限，如違反規定將撤銷錄取資格。

其中，二信高中國中部在明天（22日）至4月29日以線上方式進行登記，私立輔仁大學附設聖心高中國中部則在5月9日上午9時至12時辦理現場登記，如登記人數超過核定招生名額時，聖心高中國中部將在5月11日下午1時辦理公開抽籤作業，聖心高中國中部及二信高中國中部皆依其入學簡章規定在5月11日於校網公布錄取名單。

基隆市公立國中新生入學今日（21日）起受理報到，家長可採線上登記與到校報到2擇1。（基隆市教育處提供）

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