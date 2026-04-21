大里美群橋斥資4億拓寬改建、增設人行道 明舉行開工典禮

何欣純立委（右2）今天向民眾說明美群橋改建進度和規劃，強調克服「納入生活圈道路系統」與「防洪計畫安全水位」兩大難關。（何欣純提供）

連接台中大里、霧峰的美群橋，因橋面狹窄老舊、長年交通事故頻傳，加上沒有人行道，學童、行人通行危險，多年來地方爭取拓寬改建，立委何欣純近年全力向中央爭取補助，前後已5次安排會勘，在克服「納入生活圈道路系統」與「防洪計畫安全水位」兩大難關後，將斥資近4億拓寬改建為16.5米寬橋梁，並增設人行道，市府明天將舉行開工典禮正式動工。

何欣純表示，多年來關心美群橋拓寬改建，過程中需克服兩大關鍵難題，一個是美群橋原屬舊有鄉道路段，必須先納入區道公路系統、取得中央生活圈道路補助資格；第二則是橋梁跨越草湖溪，與經濟部水利署第三河川分署協調，檢討防洪治理標準，避免橋面設計過高成為拱橋，在中央地方多次協調下，終於克服兩大問題，讓工程順利推動。

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何欣純表示，美群橋改建拓寬是地方多年來殷切期盼的重要交通建設，今天第5次安排會勘，包括市議員李天生、林德宇、張芬郁都到場，感謝全力爭取地方配合款，中央地方合作讓工程順利推動。

市府建設局新建工程處則指出，美群橋改建後橋寬將由原本約8公尺拓寬至16.5公尺，橋長176公尺，未來將配置雙向兩車道、轉向車道，兩側並增設人行道，施工期間則搭設臨時橋梁維持民眾通行，興建總經費3億9700萬元，中央補助7成，預計2027年年底前完工。

連接大里、霧峰的美群橋，將拓寬為16.5公尺，除配置雙向兩車道，兩側並增設人行道，明天開工後預計2027年底完工。（記者陳建志攝）

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