週三高溫炎熱上看36度 9縣市紫外線過量 外出防曬補水

氣象署預報，週三環境轉吹偏南風，各地多雲到晴、高溫炎熱。（資料照）

氣象署指出，週三（22日）高溫約32度左右，部分地區上看36度，且中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分。

中央氣象署預報，週三環境轉吹偏南風，各地多雲到晴、高溫炎熱，僅東南部及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後對流發展，宜花地區及其他山區亦有局部短暫陣雨的機率。

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氣溫方面，各地白天高溫普遍來到29至32度，局部溫度會再更高一些，尤其南部近山區可能來到36度以上。

離島天氣：澎湖晴時多雲，24至29度；金門陰時多雲短暫陣雨，22至28度；馬祖陰時多雲短暫陣雨，18至25度。

未來幾天天氣預報，天氣風險公司指出，週三至週四上半天各地大致仍為較穩定的晴時多雲天氣，白天偏暖較熱，早晚舒適略涼，需留意日夜溫差變化。週四下半天起至週五則需特別留意鋒面帶來的顯著天氣轉變，外出建議攜帶雨具。

紫外線指數方面，南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣以及澎湖縣達到過量級，其他縣市達高量級。

空氣品質方面，週三環境風場為東南風至西南風，雲嘉南以北位於下風處，污染物稍易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

各地白天高溫普遍來到29至32度，局部地區溫度會再更高一些。（擷取自中央氣象署網站）

中南部以及澎湖縣紫外線指數偏高，請多加注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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