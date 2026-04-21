水上鋼鐵人登場！碧潭水舞5/1起登場 閉幕還有300秒煙火

2026碧潭水舞以全新設計震撼視覺，以曼妙舞姿點亮水岸夜色，圖為歷年活動照。（圖由新北市觀旅局提供）

新北市年度重點活動「2026碧潭水舞季-舞力全High」將於5月1日至6月14日登場，觀光旅遊局指出，今年全面升級展演特點與視覺效果，以舞力全開、節奏全High的水舞展演，結合水舞、雷射光雕與多元活動，打造兼具科技感與在地特色的水岸夜間盛會，邀民眾走訪碧潭，感受沉浸式視聽體驗。

新北市觀旅局表示，此次水舞舞台採用雙菱形構造設計，提升整體展演深度，搭配噴水點位與動態編排，突破以往單一視覺形式，讓演出更具變化與張力，以中央25公尺大型水幕為核心，向左右軸向延展至55公尺寬度，透過雷射光雕直接投射於水幕之上，呈現立體且層次豐富的視覺畫面。

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觀旅局說明，今年首度導入LED發光地磚，隨著音樂節奏與水舞同步變化，營造如同戶外Disco（舞曲）般的動感氛圍；中央另設置6組LED光束燈，以直衝天際的光柱象徵「碧潭之心」，展現水岸城市的生命力與希望，成為夜間最具代表性的視覺焦點。

活動期間每晚6點半至9點，共安排6場水舞展演，每半小時1場，5月1日晚上7點開幕規劃水上鋼鐵人飛板秀，首次於碧潭水域結合水舞演出，呈現花式旋轉、後空翻等高難度水上特技，為活動揭開精彩序幕；閉幕安排施放長達300秒煙火，為活動畫下璀璨句點。

觀旅局指出，除精彩水舞展演，今年也規劃多項互動活動，其中「碧潭大舞台」將於5月23日、24日晚間登場，邀請校園舞蹈社團在陸域舞台進行隨機舞蹈快閃，另5月起辦理多場次走讀活動，串聯碧潭左右岸與和美山步道，帶領民眾深入認識水文化歷史與自然景觀。

今年碧潭水舞閉幕安排300秒長效煙火秀，為水舞季留下珍貴回憶，圖為歷年活動照。（圖由新北市觀旅局提供）

今年「碧潭大舞台」將於5月23日、24日晚間登場，邀請校園舞蹈社團在陸域舞台進行隨機舞蹈快閃。圖為歷年活動照。（圖由新北市觀旅局提供）

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